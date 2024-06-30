Kevin Carlos kartal oluyor

Beşiktaş, takıma hem tecrübeli hem de gelecek potansiyeli olan oyuncular transfer ederek yeni bir oluşum içerisine girmeyi hedefliyor.Yönetim, geride kalan sezonda 36 resmi maça çıkan ve 14 gol-4 asistlik performans sergileyenNijerya asıllı İspanyol santrfor için transferde büyük aşama kaydedildiği belirtildi.Beşiktaş'ın oyuncuyu kadrosuna katması halindeiçin gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı vurgulandı. Muleka'ya birçok ülkeden talipler var.Slovenya'da gerçekleştireceği yurt dışı kampının tarihleri ve yapılacak hazırlık maçları belli oldu. Siyah-beyazlılar; 10-20 Temmuz arasında Maribor'da kampa girecek. 13 Temmuz'da17'sinde20'sindeile oynayacak.lanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Oğuz Aydın transferiyle ilgili önemli bilgiler verdi. A Spor'a konuşan Çavuşoğlu,Aralarında Ajax'ın da bulunduğu yurt dışından birkaç kulüp de oyuncumuzla ilgileniyor. Herhangi bir kulübün önceliği yok. Kimseye söz vermedik.ifadelerini kullandı.