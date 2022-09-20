Kimse gitmesin! Aşağıya iniyorum

Cezalı İsmael maçı locada izlerken kaçan 2 puan sonrası soyunma odasına inip, “İzin döneminde herkes kendini toplasın” diyerek takıma seslendi
İstanbulspor karşısında iki kez öne geçen Kartal, beraberlikle yetinirken cezası nedeniyle maçı locadan takip eden teknik direktör Valerien İsmael çılgına döndü.Maçın sonunda kurmaylarına talimatveren ve kimsenin soyunma odasından çıkmamasını isteyen Fransız hoca, "Kimse gitmesin, ben aşağıya iniyorum" diyerek uyarıda bulundu. TFF talimatına göre koyulan süre yasağının bitmesini bekleyen ve ardından soyunma odasına giden İsmael, "Bugün sahada Beşiktaş'a yakışan bir oyun yoktu. Sizdendaha fazla mücadelebekliyorduk. Hepiniz kaliteli futbolcularsınız ama bunu sahada göstermelisiniz. Puan kayıpları yaşadık, bunu telafi edecek yine bizleriz. Herkes izinde kendini toplasınve inançlı şekilde geridönsün" dedi.
F.BAHÇE'YE BİLENİYOR
Milli maçlar için verilen ara sonrasında oynanacak F.Bahçe derbisi hazırlıkları da Valerien İsmael için hemen İstanbulspor mücadelesi sonrasında başladı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon oynadığı 6 lig ve 8 Avrupa karşılaşmasını ekibi ile birlikte mercek altına almaya başlayan Fransız teknik adam, analiz departmanından dageniş rapor talep etti.
SALİH İKİ KERE ÜZÜLDÜ!
Salih Uçan, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosuna alınmadığı için büyük üzüntü yaşamıştı. Tecrübeli futbolcu, yeni kararla bir kez daha üzüldü. Sakatlığı nedeniyle Salih Özcan kadrodan çıkarılırken yerine Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek alınınca Salih'in üzüntüsü ikiye katlandı.