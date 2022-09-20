Kimse gitmesin! Aşağıya iniyorum

İstanbulspor karşısında iki kez öne geçen Kartal, beraberlikle yetinirken cezası nedeniyle maçı locadan takip eden teknik direktörve kimsenin soyunma odasından çıkmamasını isteyen Fransız hoca, "Kimse gitmesin, ben aşağıya iniyorum" diyerek uyarıda bulundu. TFF talimatına göre koyulan süre yasağının bitmesini bekleyen ve ardından soyunma odasına giden İsmael, "Bugün sahada Beşiktaş'a yakışan bir oyun yoktu.Hepiniz kaliteli futbolcularsınız ama bunu sahada göstermelisiniz. Puan kayıpları yaşadık, bunu telafi edecek yine bizleriz." dedi.Milli maçlar için verilen ara sonrasında oynanacak F.Bahçe derbisi hazırlıkları da Valerien İsmael için hemen İstanbulspor mücadelesi sonrasında başladı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon oynadığı 6 lig ve 8 Avrupa karşılaşmasını ekibi ile birlikte mercek altına almaya başlayan Fransız teknik adam,Salih Uçan, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosuna alınmadığı için büyük üzüntü yaşamıştı. Tecrübeli futbolcu, yeni kararla bir kez daha üzüldü. Sakatlığı nedeniyle Salih Özcan kadrodan çıkarılırken yerine Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek alınınca Salih'in üzüntüsü ikiye katlandı.