Kimse güvenmedi Güneşte parladı!

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçında Tirana ağlarına bıraktığı şık golle kulübün tarihine geçti.Beşiktaş'ın 2015 yılında akademisine kattığı Semih'e yıllardır tüm hocaları ve idareciler övgü dizerken beklenen şansları teknik direktör Şenol Güneş ile bulmaya başladı.denilen isimleri hayata geri döndürmesi ve gençlere verdiği önemle bilinenDeneyimli çalıştırıcı, genç yıldızadayında büyük potansiyel görüp geçensezon zaman zaman oynattı. Yurtdışı kampındaki hazırlık maçlarındaaldığı süreyi arttırdı. Beşiktaş'tayardımcı antrenörlük görevine getirilenBurak Yılmaz da Semih'in üzerineadeta titredi ve özel olarak çalıştırdı.Yılmaz'ın Tirana maçında oyuna girerkengenç forvetedediği kaydedildi.Beşiktaş'ın gelecek vadeden genç isimleri arasında yer alan Semin Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin scoutları tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle santrfor hattında sadece Toluwalase Arokodare'nin ayağına bakan Genk'in, Semih ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in, A Takım'a kadar çıkardığı 17 yaşındaki oyuncuyu bırakmak gibi bir düşüncesi yok.Kendine hayran bırakan 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Beşiktaş U19'da 64 maçta 42 gole imzasını atarken 6 da asist gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon 17 mücadelede 18 kez ağları havalandırarak krallık tacını giymeyi başardı. Bir önceki 2021-22'de ise 34 karşılaşmada 16 defa fileleri bulup başarılı bir dönem geçirmişti.