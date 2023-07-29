Kimse güvenmedi Güneşte parladı!

Herkes tarafından övülse de beklediği fırsatları 17 yaşındaki forvete teknik direktör Şenol Güneş verdi. Geçen sezon zaman zaman oyuncuya süre şansı tanıyan tecrübeli hoca, hazırlık kampında üstüne titredi. Antrenör Burak Yılmaz da onu özel olarak çalıştırdı
Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçında Tirana ağlarına bıraktığı şık golle kulübün tarihine geçti. Avrupa kupalarındaBeşiktaş adına gol atan en genç isimolan oyuncunun çıkışı, onu tanıyanlariçin aslında sürpriz değil. Beşiktaş'ın 2015 yılında akademisine kattığı Semih'e yıllardır tüm hocaları ve idareciler övgü dizerken beklenen şansları teknik direktör Şenol Güneş ile bulmaya başladı. 'Bitmiş' denilen isimleri hayata geri döndürmesi ve gençlere verdiği önemle bilinen Güneş, Beşiktaş'ın başına geçtiğiilk dönemde Semih'e dikkat kesildi.
YILMAZ: GOLÜNÜ ATACAKSIN ASLANIM
Deneyimli çalıştırıcı, genç yıldız yok.adayında büyük potansiyel görüp geçensezon zaman zaman oynattı. Yurtdışı kampındaki hazırlık maçlarındaaldığı süreyi arttırdı. Beşiktaş'tayardımcı antrenörlük görevine getirilenBurak Yılmaz da Semih'in üzerineadeta titredi ve özel olarak çalıştırdı.Yılmaz'ın Tirana maçında oyuna girerkengenç forvete "Golünü atacaksınaslanım" dediği kaydedildi.Takım içerisinde lakabı 'Agüero'olan Semih'in bundansonraki süreçte sık sıkforma şansı bulmaya devamedeceği belirtildi.
GENK KANCASI
Beşiktaş'ın gelecek vadeden genç isimleri arasında yer alan Semin Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin scoutları tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle santrfor hattında sadece Toluwalase Arokodare'nin ayağına bakan Genk'in, Semih ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in, A Takım'a kadar çıkardığı 17 yaşındaki oyuncuyu bırakmak gibi bir düşüncesi yok.
GEÇEN SEZONUN GOL KRALI
Kendine hayran bırakan 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Beşiktaş U19'da 64 maçta 42 gole imzasını atarken 6 da asist gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon 17 mücadelede 18 kez ağları havalandırarak krallık tacını giymeyi başardı. Bir önceki 2021-22'de ise 34 karşılaşmada 16 defa fileleri bulup başarılı bir dönem geçirmişti.