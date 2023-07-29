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Giriş Tarihi: 29.7.2023

Kimse güvenmedi Güneşte parladı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kimse güvenmedi Güneşte parladı!

Herkes tarafından övülse de beklediği fırsatları 17 yaşındaki forvete teknik direktör Şenol Güneş verdi. Geçen sezon zaman zaman oyuncuya süre şansı tanıyan tecrübeli hoca, hazırlık kampında üstüne titredi. Antrenör Burak Yılmaz da onu özel olarak çalıştırdı

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçında Tirana ağlarına bıraktığı şık golle kulübün tarihine geçti. Avrupa kupalarında Beşiktaş adına gol atan en genç isim olan oyuncunun çıkışı, onu tanıyanlar için aslında sürpriz değil. Beşiktaş'ın 2015 yılında akademisine kattığı Semih'e yıllardır tüm hocaları ve idareciler övgü dizerken beklenen şansları teknik direktör Şenol Güneş ile bulmaya başladı. 'Bitmiş' denilen isimleri hayata geri döndürmesi ve gençlere verdiği önemle bilinen Güneş, Beşiktaş'ın başına geçtiği ilk dönemde Semih'e dikkat kesildi.

YILMAZ: GOLÜNÜ ATACAKSIN ASLANIM
Deneyimli çalıştırıcı, genç yıldız yok. adayında büyük potansiyel görüp geçen sezon zaman zaman oynattı. Yurt dışı kampındaki hazırlık maçlarında aldığı süreyi arttırdı. Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevine getirilen Burak Yılmaz da Semih'in üzerine adeta titredi ve özel olarak çalıştırdı. Yılmaz'ın Tirana maçında oyuna girerken genç forvete "Golünü atacaksın aslanım" dediği kaydedildi. Takım içerisinde lakabı 'Agüero' olan Semih'in bundan sonraki süreçte sık sık forma şansı bulmaya devam edeceği belirtildi.

GENK KANCASI
Beşiktaş'ın gelecek vadeden genç isimleri arasında yer alan Semin Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin scoutları tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle santrfor hattında sadece Toluwalase Arokodare'nin ayağına bakan Genk'in, Semih ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in, A Takım'a kadar çıkardığı 17 yaşındaki oyuncuyu bırakmak gibi bir düşüncesi yok.

GEÇEN SEZONUN GOL KRALI
Kendine hayran bırakan 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Beşiktaş U19'da 64 maçta 42 gole imzasını atarken 6 da asist gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon 17 mücadelede 18 kez ağları havalandırarak krallık tacını giymeyi başardı. Bir önceki 2021-22'de ise 34 karşılaşmada 16 defa fileleri bulup başarılı bir dönem geçirmişti.

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