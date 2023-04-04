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Giriş Tarihi: 4.4.2023

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Kimseye vize vermiyor

Deplasmanda İstanbulspor’u Diagne’nin tek golüyle deviren Pirlo’nun takımı Fatih Karagümrük, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın kapanış karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'nun ekibi, bu alandaki rekorunu geliştirdi. Kırmızı-siyahlıları 3 puana taşıyan golü 27. dakikada Burak Kapacak'ın ortasında Mbaye Diagne kaydetti. Üst üste 2. yenilgisini alan Fatih Tekke'nin öğrencileri ise tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Karagümrük'te 90+3'te ikinci sarıdan kırmızı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu Biraschi, gelecek hafta oynanacak F.Bahçe maçında cezalı duruma düştü.

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