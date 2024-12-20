Kıran kırana!

Beşiktaş'ın 1.5 güne bile tahammülü yok. Kulübün kötü gidişini engelleyemedim. Seçilirsem 45 kişiye gideceğim, 2'şer milyon Euro borç alacağızKimsin sen ya, sürekli parayı nasıl bulacaksın diye soruyorsun. Hayırdır? Ben sana paranı veriyorum. Bu nasıl bir tavırdır? Kulübü 100 milyon Euro'luk zarara soktunuzSiyah-beyazlı kulüp, olağanüstü kongre öncesi geri sayıma geçerken başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, dün akşam canlı yayında kozlarını paylaştı. Ekol TV'de açıklamalarda bulunan iki aday Beşiktaş'ın geleceği ve kadro planlaması hakkında projelerini anlatırken birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulundular. Yücel ile Adalı arasında özellikle kulübe hibe edilen para üzerinden tartışma çıktı. İşte açıklamalar:Seçildiğim günün ertesi günü ilk iş iki rekat şükür namazı kılacağım. Beşiktaş'ın 1.5 seneye değil, 1.5 güne bile tahammülü yok beklemek için. Serdal Bey'in kalkışma sözleri oldu. Ben herhalde en demokratik darbeci oluyorum. Biz görevi bırakırsak, kayyuma kadar gidecek bir süreç yaşanacağı için bırakmadık. Şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim. O gün başkanın neden istifa ettiğini bilen varsa, buyursun söylesin bilmiyoruz. Ne alakası var eşbaşkanlıkla? Biz siyasi parti miyiz?Geçen seneki takımın net ücreti 38 milyon Euro. Bu seneki takımın ücreti 58 milyon Euro. Başkan çok baskı altındaydı. Transferlerde hata yaptırdılar.Hatam varsa, ceremesini çekerim. Ama taşın altına elimi sokup, sorumluluğu aldım. Bankalar Birliği ile ilgili 45 kişiye gideceğim, 2 milyon Euro borç alacağız. İsteyen faizli, isteyen faizsiz temin edebilir. Serdal Adalı işi sulandırıyor. 90-100 kişiye gidecekmiş, 5-10 milyon Euro isteyecekmiş. Gayrimenkul projeleri varmış. Hayal kuruyor... Sürekli algı peşinde.Ocak ayında en az 3 transfer yapacağız.Başkan olursam, ilk iş olarak bir ödeme programım var. O ödemeleri yapacağız.Beşiktaş'ın adıyla yan yana gelmeyecek şeyleri izledik.Hüseyin Başkanım, güzel yakışıklı başkanım. Bırakalım artık para meselelerini. Her gittikleri yerde 'kasa kolaylığı sağladım, blokeli para' vs.Hibe ettin zaten 10 milyon Euro'yu da. Şu para işlerini bırakalım. Geldiğimiz noktada, yaptığınız kötü yönetimle 100 milyon Euro'luk bir zararı var kulübün.Önümüzdeki 6 ay boyunca futbol planlamasını yapmasını istiyorum.Ben sana paranı veriyorum. Bu nasıl bir tavırdır? Devre arasında Muçi ve Musrati'yi almasanız ne olacaktı? 22 milyon Euro'ya devre arasında, son dakika alınan iki oyuncunun alınması normal midir? 4 milyon Euro'luk bir adamın, 2-3 katına alınması...2 tanesini iş adamı arkadaşımız karşılayacak. Bankalar Birliği'nden çıkmak için üstünde çalıştığımız toplam 600 dönümlük bir gayrimenkul projemiz var.