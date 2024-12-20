Kıran kırana!

HÜSEYIN YÜCEL:
Beşiktaş'ın 1.5 güne bile tahammülü yok. Kulübün kötü gidişini engelleyemedim. Seçilirsem 45 kişiye gideceğim, 2'şer milyon Euro borç alacağız
SERDAL ADALI:
Kimsin sen ya, sürekli parayı nasıl bulacaksın diye soruyorsun. Hayırdır? Ben sana paranı veriyorum. Bu nasıl bir tavırdır? Kulübü 100 milyon Euro'luk zarara soktunuz
Siyah-beyazlı kulüp, olağanüstü kongre öncesi geri sayıma geçerken başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, dün akşam canlı yayında kozlarını paylaştı. Ekol TV'de açıklamalarda bulunan iki aday Beşiktaş'ın geleceği ve kadro planlaması hakkında projelerini anlatırken birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulundular. Yücel ile Adalı arasında özellikle kulübe hibe edilen para üzerinden tartışma çıktı. İşte açıklamalar:
50 MİLYON EURO'YU NASIL BULACAKSIN!
Hüseyin Yücel:
Seçildiğim günün ertesi günü ilk iş iki rekat şükür namazı kılacağım. Beşiktaş'ın 1.5 seneye değil, 1.5 güne bile tahammülü yok beklemek için. Serdal Bey'in kalkışma sözleri oldu. Ben herhalde en demokratik darbeci oluyorum. Biz görevi bırakırsak, kayyuma kadar gidecek bir süreç yaşanacağı için bırakmadık. Şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim. O gün başkanın neden istifa ettiğini bilen varsa, buyursun söylesin bilmiyoruz. Ne alakası var eşbaşkanlıkla? Biz siyasi parti miyiz? En önce hesap vermesi gereken de benim dedim. Kaçsaydım, o kadar rahat toz olurdum ki, çıkardım istifadan sonra, ben de gidiyorum derdim ve kulüp kayyuma giderdi.
Geçen seneki takımın net ücreti 38 milyon Euro. Bu seneki takımın ücreti 58 milyon Euro. Başkan çok baskı altındaydı. Transferlerde hata yaptırdılar. Sergen Hoca'yı hiçbir şekilde seçim malzemesi yapmıyorum. Mayıs ayından sonra Sergen Hoca ile çalışmayı istiyorum. Kulübün kötü gidişini engelleyemedim.
Hatam varsa, ceremesini çekerim. Ama taşın altına elimi sokup, sorumluluğu aldım. Bankalar Birliği ile ilgili 45 kişiye gideceğim, 2 milyon Euro borç alacağız. İsteyen faizli, isteyen faizsiz temin edebilir. Serdal Adalı işi sulandırıyor. 90-100 kişiye gidecekmiş, 5-10 milyon Euro isteyecekmiş. Gayrimenkul projeleri varmış. Hayal kuruyor... Sürekli algı peşinde. Mayıs'a kadar 50 milyon Euro gerekiyor. (Yaklaşık 1 milyar, 819 TL) Bu parayı sen nasıl bulacaksın, hâlâ söylemedin. Yeni yönetim kurulunda Fayyaz Uçar olmayacak.
Ocak ayında en az 3 transfer yapacağız.
600 MİLYON LİRANI GÖNDEREYİM, SEN SUS!
Serdal Adalı:
Başkan olursam, ilk iş olarak bir ödeme programım var. O ödemeleri yapacağız. Türkiye'nin en büyük camiası maalesef son 1 aydır bir kaos ortamı yaşıyor.
Beşiktaş'ın adıyla yan yana gelmeyecek şeyleri izledik. İyi şeylerin hepsi Hüseyin Bey'in, kötü şeylerin hepsi Hasan Bey'in. Hasan Arat'ın eş başkanıydın. Transferleri ve kötü gidişi niye engellemedin?
Hüseyin Başkanım, güzel yakışıklı başkanım. Bırakalım artık para meselelerini. Her gittikleri yerde 'kasa kolaylığı sağladım, blokeli para' vs. Elinde senetler, kanal kanal geziyorsun. Ben yarın senin 600 milyon liranı yollayım bankaya, sen sus.
Hibe ettin zaten 10 milyon Euro'yu da. Şu para işlerini bırakalım. Geldiğimiz noktada, yaptığınız kötü yönetimle 100 milyon Euro'luk bir zararı var kulübün. Sergen Hoca ile sohbet ettik. 6 ay süremiz var. İster gelir kulüpte, ister evinde çalışır.
Önümüzdeki 6 ay boyunca futbol planlamasını yapmasını istiyorum. Kimsin sen ya, sürekli parayı nasıl bulacaksın diye soruyorsun. Hayırdır?
Ben sana paranı veriyorum. Bu nasıl bir tavırdır? Devre arasında Muçi ve Musrati'yi almasanız ne olacaktı? 22 milyon Euro'ya devre arasında, son dakika alınan iki oyuncunun alınması normal midir? 4 milyon Euro'luk bir adamın, 2-3 katına alınması... Ocak ayında biri santrfor, 3 transfer planlıyoruz.
2 tanesini iş adamı arkadaşımız karşılayacak. Bankalar Birliği'nden çıkmak için üstünde çalıştığımız toplam 600 dönümlük bir gayrimenkul projemiz var.