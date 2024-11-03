Kırmızı isyan!

Mücadelenin 7. dakikasında Beşiktaş'ta Rafa Silva, ceza sahasının hemen önünde Kasımpaşalı Sadık Çiftpınar'ın müdahalesiyle yere düştü. Devam etse kaleciyle karşı karşıya kalacak olan Portekizli yıldız, bariz gol şansından dolayı faul ve kırmızı kart bekledi. Ancak hakem Zorbay Küçük, oyunu sürdürdü. VAR'dan da bir uyarı gelmedi. Geçen hafta Galatasaray derbisinde hakem yönetimine sert tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar dün de sosyal medyada MHK'yi eleştirdiler. Bu pozisyondan birkaç dakika sonra da Rafa'nın, Sadık'ın bileğine tabanıyla yaptığı hamle için Kasımpaşa cephesi kırmızı kart istedi. Ancak hakem faul vermedi