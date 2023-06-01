Kondogbia’nın rotası Beşiktaş

eknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesindeki Geoffrey Kondogbia'ya Serie A'dan Lazio ve Fiorentina da talip oldu.Konuyu gündeme taşıyan İtalyan basını, daha önce İnter forması giyen Orta Afrika asıllı futbolcu için Beşiktaş'ın ısrarcı olduğunu veSiyah-beyazlı idareciler, 30 yaşındaki oyuncu ile ilgili özellikle maaş konusunu çözüme kavuşturmayı arzu ediyor.Bonservis konusunda sorun yaşanmayacağını düşünen Beşiktaş cephesi, bu nedenle önce yıllık ücreti çözmeye odaklanmış durumda.Orta Afrika Cumhuriyeti ve Fransa vatandaşlıklarına sahip olan Kondogbia, önce 5 kez Fransa, sonrasında 8 kez Orta Afrika Milli Takımı'nın formasını giydi. Orta saha ve ön libero mevkilerinde oynayan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da 22 maçta görev yapıp 2 asist gerçekleştirdi.