Kondogbia’nın rotası Beşiktaş

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesindeki Geoffrey Kondogbia'ya Serie A'dan Lazio ve Fiorentina da talip oldu. Atletico Madrid'in yenisezon planlamalarında yer vermediği tecrübeliön liberoyu kadrosuna katmaya kararlı olansiyah-beyazlılar ise rakip tanımıyor. Konuyu gündeme taşıyan İtalyan basını, daha önce İnter forması giyen Orta Afrika asıllı futbolcu için Beşiktaş'ın ısrarcı olduğunu ve Kondogbia'nın yeni durağının2023-24 sezonunda Beşiktaşolmasının beklendiğini yazdı.
MAAŞI ÇÖZERSEK TRANSFERDE SORUN KALMAZ
Siyah-beyazlı idareciler, 30 yaşındaki oyuncu ile ilgili özellikle maaş konusunu çözüme kavuşturmayı arzu ediyor. İspanyol ekibinden 4 milyon Euro kazananfutbolcunun, kalan bir yıllık kontratının yarısınınbiraz üzerinde teklif götüren yönetim, ilk temasaolumlu dönüş yapan Kondogbiaile de pazarlık halinde. Bonservis konusunda sorun yaşanmayacağını düşünen Beşiktaş cephesi, bu nedenle önce yıllık ücreti çözmeye odaklanmış durumda.
27 MAÇTA OYNADI
Orta Afrika Cumhuriyeti ve Fransa vatandaşlıklarına sahip olan Kondogbia, önce 5 kez Fransa, sonrasında 8 kez Orta Afrika Milli Takımı'nın formasını giydi. Orta saha ve ön libero mevkilerinde oynayan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da 22 maçta görev yapıp 2 asist gerçekleştirdi.