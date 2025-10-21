Konya maçında 8 oyuncu yok

BEŞİKTAŞ'IN ligin 3. haftasında oynaması gereken ancak Avrupa sınavı nedeniyle ertelenen Konyaspor karşılaşması yarın yapılacak. Ancak Kayseri maçında olduğu gibi statü gereği o tarihten sonra takıma katılan Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Cerny, Jota Silva, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz ve Tiago Djalo
statü gereği görev alamayacak. Demir Ege Tıknaz da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Konyaspor'da ise Ufuk Akyol, Uğurcan ve Jevtovic Beşiktaş'a karşı yok. Siyah-beyazlı takım bugün Konya'ya gidecek.