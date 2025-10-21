Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Konya maçında 8 oyuncu yok
Giriş Tarihi: 21.10.2025

Konya maçında 8 oyuncu yok

Konya maçında 8 oyuncu yok
BEŞİKTAŞ'IN ligin 3. haftasında oynaması gereken ancak Avrupa sınavı nedeniyle ertelenen Konyaspor karşılaşması yarın yapılacak. Ancak Kayseri maçında olduğu gibi statü gereği o tarihten sonra takıma katılan Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Cerny, Jota Silva, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz ve Tiago Djalo statü gereği görev alamayacak. Demir Ege Tıknaz da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Konyaspor'da ise Ufuk Akyol, Uğurcan ve Jevtovic Beşiktaş'a karşı yok. Siyah-beyazlı takım bugün Konya'ya gidecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya maçında 8 oyuncu yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz