Köprüden önce son çıkış!

Fransız çalıştırıcıya Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi tam destek verse de bugün Hatay’da başlayacak seri büyük önem taşıyor. Başarılı sonuçlar ve iyi futbol, tecrübeli hoca kadar yönetimi de rahatlatacak
Süper Lig'in son beş haftasında sadece Giresunspor'u mağlup edebilen, diğer maçlarda 1 yenilgi ve 3 beraberlik alan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael'in üzerindeki taraftar baskısı artarak devam ediyor… Siyah-beyazlı ekibin DünyaKupası arasına kadar oynanacak4 karşılaşmadan alacağı sonuçlarve takımın ortaya koyacağı futbolbüyük ölçüde Fransız çalıştırıcınıngeleceğini belirleyecek.
SADECE KENDİSİ İÇİN KAZANMAYACAK
Başkan Ahmet Nur Çebive ekibinin tam destek verdiğiİsmael'in sadece kendisiiçin değil yönetime yönelikeleştirilerin azalması içinde başarılı sonuçlara imzaatması gerekiyor. Bu nedenleKartal'ın Hatayspor, Ümraniyespor,Galatasaray ve Antalyasporile oynayacağı maçlarValerien İsmael'in son çıkışnoktası olarak görülüyor.Siyah-beyazlılar bugün Hataydeplasmanında başlayacakseride 12 puan hedefliyor.
EVİNDE DİPTE, DIŞARIDA ZİRVEDE
Siyah-beyazlıların başında 18 resmi karşılaşmaya çıkan Valerien İsmael, Vodafone Park'ta taraftarla henüz bütünleşemedi. İç saha performansındaBeşiktaş'ın son 5 teknikadamı arasında son sıradayer alan deneyimli çalıştırıcı,dış sahada ise tam tersineolumlu bir istatistiğe sahip. Deneyimli hoca, deplasmanlardaki 2.00 puan ortalaması ile zirvede bulunuyor.