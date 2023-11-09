Kötü şeyler yaşandı bitti

Burak Yılmaz'ın pro-lisansı olmadığı için basın toplantısına çıkan Beşiktaş antrenörü Hari Vukas, Antalya maçında alınan kötü sonuç ve yaşanan olayların geride kaldığını söyledi. "Her ailede ufak tefek sıkıntılar yaşanabilir. Biz de yaşadık ve çözüme kavuştu" diyen Vukas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kalitemizi göstererek 3 puanı almak zorundayız. Kötü gidişi değiştirmek bizim elimizde. 3 puan için her şeyimizi vermek zorundayız. Omar ve Masuaku maç kadromuzda olmayacak. Aboubakar hazır." Basın toplantısına katılan Milot Rachica ise şunları söyledi: "Bu maçın önemini biliyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Burak hoca ile iyi bir ilişkimiz var. Çok çalışıyor ama ona istediğini veremedik."Konferans Ligi'nde grup aşamasına gelene kadar bütün maçlarını kazanan Beşiktaş, D Grubu'nda henüz galibiyet alamadı. Club Brugge ile 1-1 berabere kalan, Lugano'ya 3-2, Bodo/Glimt'e de 3-1 yenilen siyah-beyazlılar, bugün kazanıp ilk 3 puanını elde etmenin peşinde.