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Giriş Tarihi: 12.1.2023

Kouyate’de geri sayım

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kouyate’de geri sayım

Metz’e 3 milyon Euro öneren siyahbeyazlılar, Fransız kulübüyle anlaşma sağlaması halinde 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürüyor

Savunmaya takviye yapmak için kollarını sıvayan Beşiktaş, Braga'dan Vitor Tormena için olumsuz yanıt alınca rotayı Kiki Boubakar Kouyate'ye kırmıştı. Fransa 2. Lig ekiplerinden Metz forması giyen 25 yaşındaki stoper için siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübüyle temas kurmuştu. Kartal dün de 3 milyon Euro'luk resmi bonservis teklifini iletti ve görüşmeleri başka bir boyuta taşıdı. Ayrıca Beşiktaşlı kurmaylar, Malili futbolcunun da nabzını yokladı ve olumlu geri dönüş aldı. Metz ile siyah-beyazlılar arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Fransız kulübünün bu öneriyi kabul etmesi halinde, Kouyate'nin 4 yıllık imzayı atacağı bildirildi. Mali Milli Takımı'nın da formasını giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon Metz'de 14 resmi maçta ter dökerken 957 dakika süre aldı.

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Kouyate’de geri sayım
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