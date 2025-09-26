Küçük DEV adam

Siyah-beyazlıların, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sol kanatta U19'dan A Takım'a alınan genç oyuncu Devrim Şahin görev yaptı. Beşiktaş forması ile ilk heyecanını yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, performansıyla geleceğe dair umut verdi. Siyah-beyazlıların eski futbolcu ve antrenörlerinden rahmetli Vural Yılmaz tarafından Libadiye'de maç izlerken 8 yaşında keşfedildi. Çıktığı ilk deneme antrenmanında yeteneğini gösterdi ve altyapıya alındı. Genç oyuncu zorluklar arasında büyüdü ama pes etmeyip futbola dört elle sarıldı. Yetenekli isim, fiziksel olduğu kadar mental açıdan da kuvvetli.

KÖPRÜLÜ ÖNERDİ, YALÇIN POTANSİYELİNİ GÖRDÜ

Teknik direktör Sergen Yalçın'a yardımcısı Ozan Köprülü'nün önerisiyle A Takım antrenmanlarına dahil edilen 18 yaşındaki kanat, Yalçın'ın da dikkatini çekip kısa sürede formayı sırtına geçirdi. Deneyimli teknik adam, "Devrim, potansiyeli olan bir oyuncu. Bizi beklentiye sokuyor. Bazen genç oyunculara şans vermek lazım. Onların da bu şansı iyi değerlendirmesi lazım. Ben, Devrim'in bu şansı iyi kullandığını düşünüyorum. Takımımızda zaman zaman yer bulacaktır" sözleriyle oyuncusuna gelecek adına da mesaj vermiş oldu.

RAFA SİLVA RAHATLADI!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, sezona beklentilerin altında başladığı için birçok dedikoduya maruz kalmıştı. Silva, Kayseri deplasmanında yaptığı hat-trick ile hem kariyerinde bir ilki yaşadı hem de tüm spekülasyonlara cevabını sahada vermiş oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kayseri maçından önce konuştuğu Rafa'ya özel bir futbolcu olduğunu söyleyerek, kendisinden büyük beklenti içerisinde bulunduğunu ifade ettiği kaydedildi. 32 yaşındaki oyuncusuna yakın ilgi gösteren Yalçın, karşılığını da almış oldu.