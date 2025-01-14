Kulesini buldu!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transferde atacağı adımlarla ligin ikinci bölümünde takıma moral aşılamak istiyor. Bu doğrultuda santrfor ihtiyacını seçim öncesinde de vurgulayan Adalı'nın hedefindeki isim Sandro Kulenovic… Dinamo Zagreb forması giyen 25 yaşındaki 1.91'lik oyuncu, bu sezon 26 maçta 14 kez ağları havalandırırken Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu hava hakimiyetinde de usta bir isim. Kulübü ile 2027'ye kadar kontratı bulunan ve Zagreb takımının elde kalan tek santrforu olması nedeniyle göndermeye sıcak bakmadığı futbolcunun maaş artış isteği ise karşılık bulmadı. Bir dönem kiralık oynadığı Legia Varşova'nın da radarında olan oyuncu için girişimler başladı.



KİMDİR?

Yaş: 25

D. Tarihi: 4 Aralık 1999

Doğum yeri: Zagreb

Boy: 1.91

Ülke: Hırvatistan

Mevki: Forvet/Santrfor

Ayak: Sağ

Kulüp: Dinamo Zagreb

Piyasa değeri: 4 milyon Euro



Ersin'e Ada'dan talip var

Siyah-beyazlı ekibin ikinci kalecisi Ersin Destanoğlu'na İngiltere'den talip çıktı. Championship kulübü Watford, 24 yaşındaki file bekçisini, zorunlu satın alma bedeliyle sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ersin için İngilizler 1.5 milyon Euro satın alma ücreti teklif edecek.

Onana'nın rotası Çizme'ye dönecek

Gidecekler listesinin ilk sırasındaki Jean Onana, Fransa'dan istediğini bulamazsa İtalya'ya rotasını çevirecek. Kamerunlu orta sahanın temsilcileri Ligue 1 ekipleri ile temas kurarken, Serie A ve Serie B takımlarına da odaklanacak. 25 yaşındaki oyuncuya İtalyan ekiplerinin kiralık olarak ciddi bir ilgisinin olduğu bildirildi.