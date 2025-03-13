Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Kulübeden destek yok!
Giriş Tarihi: 13.3.2025

Kulübeden destek yok!

Sonradan oyuna giren futbolcular, berabere ya da geride devam ettikleri hiçbir karşılaşmayı Beşiktaş lehine çeviremedi. Sadece Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy, skora 2’şer golle etkide bulundu

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kulübeden destek yok!

Beşiktaş'ın, sahasında 1-0'dan 2-1 kaybettiği Gaziantep karşılaşması sonrasında Ciro İmmobile ve Chamberlain gibi oyuncuların performanslarına yönelik eleştiriler artarken kulübe katkısı da sorgulanır hale geldi. Siyah-beyazlıların bu sezon berabere ya da gerideyken yedek kulübesinden gelen futbolcuların katkısı ile lehine çevirdiği maç yok. Sadece Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy skora etkide bulundu. Muçi, ligin başındaki 4-2'lik Antalyaspor galibiyetinde sonradan takıma dahil olup gol attı.

SEMİH FARKI AÇAN İSİM OLDU
Arnavut yıldız, ilk yarıda 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde de ağları havalandırdı. Semih ise 3-1 kazanılan Eyüpspor ve 2-0'lık galibiyetle sonuçlanan Kayserispor maçlarında 1'er golle farkın açılmasını sağlamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kulübeden destek yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz