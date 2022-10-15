Kupayı İsmael ile kaldıracağız

Hocamızla yola devam etmeyi, onunla şampiyonluğu kazanmayı planladık ve öyle devam ediyoruz. Eleştirilerin arkasında komplo var
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, GKN Kargo ile imzaladıkları kadın basketbol takımının isim ve forma ile erkek basketbol takımının şort sponsorluğu anlaşmasında çarpıcı açıklamalar yaptı. Vodafone Park'ta düzenlenen törende, tartışılan teknik direktörü Valerien İsmael'e destek veren Çebi, "Busene şampiyonlukkupasını İsmael'le birliktekaldırma planındanbaşka bir plan içerisinde değilim.Hocamızla devam edeceğiz.Onunla şampiyonluğu kazanarakkupayı kaldıracağız" dedi.
BİZE KOMPLO DÜZENLİYORLAR
Beşiktaş taraftarlarına mesaj gönderen Başkan Çebi, "Sosyalmedyadaki eleştirilerin sebebininarkasında Beşiktaş yönetimine düzenlenenbir komplo var. Takımınbaşarısız olması, takımın başarısızlığıiçin hocanın aşağı çekilmesive hocayla futbolcular arasındaproblem varmış gibi algılar yaratmaplanı içerisinde olanlarvar. Hoca, eleştirilerle hiç ilgilenmiyor.Kendisini aşağıyaçekmeye çalışanlar boşa uğraşıyor,hoca pek takmıyor. Onlarda işlerine baksınlar" ifadelerini kullandı.
TARAFTAR HOCAYA SAHIP ÇIKSIN
Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan başkan, "Butakımı başarılardan uzaklaştırmanıntek yolu Beşiktaş'ı içeridenkarıştırmaktır. Amaçları budur.Amaçlarına ulaşamayacaklar. Taraftarımasesleniyorum, bu komplolarıhazırlayanların oyunlarınagelmeyin. Biz nasıl taraftarımızasahip çıkıyorsak,taraftarımızın dahocasına sahipçıkmasını ricaediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
TFF BAŞKANLIĞI İÇİN BANA TALEPLER GELDİ
BAŞKAN ÇEBİ, Futbol Federasyonu başkanlığı seçimi öncesinde kendisine talepler geldiğini de kaydederek şöyle konuştu: "Önceki seçimde TFFBaşkanlığı için bana talepler geldi. AmaBeşiktaş, benim önceliğimdi. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her görev kutsaldır. Ama Beşiktaş da benim için önemli. Beşiktaş'ı sırtlanmam gerektiğini düşündüm. TFF Başkanlığıyla ilgili bir planım yok. 3 yıllığına göreve geldik ve 3 yıl buradayız."
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FATİH DOĞAN
Başkanın mesajı sert bir ültimatom!
BAŞKANÇebi'nin Trabzonspor maçı öncesi hocasının arkasında durması ve kendisinin de 3 yıllık görev süres-i ni dolduracağı mesajı sert bir ültimatom. Belli ki Başkan, safları sıklaştırmak istemiş. Toplantı sonrası kendisiyle kısa bir sohbet etme imkanımız da oldu. Birçok fikri tartış-ı labilir, haklılık payı olabilir ama İsmael üzerinden yapt-ı ğı çıkışı çok sert ve iletişim diliyle hatalı buldum. Çünkü İsmael'e karşı güvenini kaybeden, onun takımı şampiyonluğa taşıyacağına inanmayan ama Çebi Başkan'a oy veren ve hâlâ destekleyen çok insan var. O yüzden İsmael'i eleştirenlerin tamamını ötekileştirmek doğru bir yaklaşım değil. İsmael gelirken benim de tereddütlerim vardı, riskleri ortaya koymuştum. Bugün de bu risklerin azalmayıp arttığını ve Beşiktaş'ın giderek şampiyonluk umutlarının azalacağını düşünüyorum. Bunu da hocanın kişiliğiyle değil tamamen teknik ve taktik yaklaşımları üzerinden yapıyorum.