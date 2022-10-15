Kupayı İsmael ile kaldıracağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, GKN Kargo ile imzaladıkları kadın basketbol takımının isim ve forma ile erkek basketbol takımının şort sponsorluğu anlaşmasında çarpıcı açıklamalar yaptı. Vodafone Park'ta düzenlenen törende, tartışılan teknik direktörü Valerien İsmael'e destek veren Çebi," dedi.Beşiktaş taraftarlarına mesaj gönderen Başkan Çebi,ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan başkan,değerlendirmesinde bulundu., Futbol Federasyonu başkanlığı seçimi öncesinde kendisine talepler geldiğini de kaydederek şöyle konuştu:Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her görev kutsaldır. Ama Beşiktaş da benim için önemli. Beşiktaş'ı sırtlanmam gerektiğini düşündüm. TFF Başkanlığıyla ilgili bir planım yok. 3 yıllığına göreve geldik ve 3 yıl buradayız."FATİH DOĞANBaşkanın mesajı sert bir ültimatom!BAŞKANÇebi'nin Trabzonspor maçı öncesi hocasının arkasında durması ve kendisinin de 3 yıllık görev süres-i ni dolduracağı mesajı sert bir ültimatom. Belli ki Başkan, safları sıklaştırmak istemiş. Toplantı sonrası kendisiyle kısa bir sohbet etme imkanımız da oldu. Birçok fikri tartış-ı labilir, haklılık payı olabilir ama İsmael üzerinden yapt-ı ğı çıkışı çok sert ve iletişim diliyle hatalı buldum. Çünkü İsmael'e karşı güvenini kaybeden, onun takımı şampiyonluğa taşıyacağına inanmayan ama Çebi Başkan'a oy veren ve hâlâ destekleyen çok insan var. O yüzden İsmael'i eleştirenlerin tamamını ötekileştirmek doğru bir yaklaşım değil. İsmael gelirken benim de tereddütlerim vardı, riskleri ortaya koymuştum. Bugün de bu risklerin azalmayıp arttığını ve Beşiktaş'ın giderek şampiyonluk umutlarının azalacağını düşünüyorum. Bunu da hocanın kişiliğiyle değil tamamen teknik ve taktik yaklaşımları üzerinden yapıyorum.