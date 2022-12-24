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Giriş Tarihi: 24.12.2022

Kupayı önemsiyoruz

Kupayı önemsiyoruz
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kupada MKE Ankaragücü ile eşleşmelerini şöyle değerlendirdi: "Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Cumhuriyeti'nin de 100. yılı dolayısıyla önemli bir hal aldı. Bizim için de bu yıl kupayı müzemize götürmek önceliklerimizden biri. Şanlıurfaspor'a da teşekkür ediyoruz, çok güzel bir mücadele gösterdiler. Dostluk çerçevesi içinde güzel bir maç oynadık. Zorlu olmasına rağmen kazandık ve tur atladık. Ankaragücü deplasmanında da turu geçmek istiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsiyoruz ve bu kupayı almak için elimizden geleni yapacağız."

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