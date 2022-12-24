Kupayı önemsiyoruz

Asbaşkanı Emre Kocadağ, kupada MKE Ankaragücü ile eşleşmelerini şöyle değerlendirdi:Şanlıurfaspor'a da teşekkür ediyoruz, çok güzel bir mücadele gösterdiler. Dostluk çerçevesi içinde güzel bir maç oynadık. Zorlu olmasına rağmen kazandık ve tur atladık. Ankaragücü deplasmanında da turu geçmek istiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsiyoruz ve bu kupayı almak için elimizden geleni yapacağız."