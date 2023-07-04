Kuzyaev Kartal’a yakın

Şenol Güneş yönetiminde yeni sezona 'şampiyonluk' parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya iyi bir ismi takviye etmek isteyen siyah-beyazlılar, hedefe koyduğu Daler Kuzyaev ile anlaşma noktasına geldi. Zenit ile sözleşmesi sona ererek boşa çıkan 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuna 1.5 milyon Euro'luk teklif ileten yönetim, imza parası içermeyen bu önerisi sonrası beklemeye geçmişti. İspanya La Liga'dan şu ana kadar istediği teklifi alamayan Rus oyuncunun siyah-beyazlı takıma gelmeye ikna olduğu ve ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi.Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Daler Kuzyaev konusunda aşama kaydettik. Bu hafta içinde oyuncunun da durumu belli olacak. Daniel Amartey ile de ilgileniyoruz. Transferleri tamamlamaya çalışıyoruz" müjdesini verdi.RUS orta saha Daler Kuzyaev, geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla ligde1875 dakika oynayıp 5 gol, 6 asist kaydetti. Tüm kulvarlarda ise 35 maçta 5 gol, 7 asist üretti.