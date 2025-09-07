Laporte için yoğun mesai

Beşiktaş transferde ayağını gazdan çekmiyor. Felix Uduokhai'den beklenen katkıyı alamayan Kartal, Aymeric Laporte'yi renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı. Al Nassr'da forma giyen ve Athletic Bilbao'ya transferi son anda gerçekleşmeyen
31 yaşındaki stoper için Beşiktaş devreye girmişti. Suudi Arabistan kulübüyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, pazarlıklarda önemli mesafe kat etti. 13 milyon Euro maaşı olan Laporte'nin ücretinin büyük bölümünü Al Nassr'ın ödemesi için temaslar devam ediyor. Oyuncunun da olumlu baktığı aktarıldı. Transferin 1-2 gün içinde noktalanması planlanıyor. Öte yandan Beşiktaş, sol kanat takviyesi için de kolları sıvadı. 20 yaşındaki Belçikalı futbolcu Mika Godts için kulübü Ajax ile görüşülüyor.