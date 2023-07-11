Lazio 20 verdi Kartal 35 istedi!

Beşiktaş’ın Portekizli maestrosu Gedson Fernandes için İtalyan kulübü ısrarcı. Ancak siyah-beyazlıların beklentisi çok yüksek
İtalyan kulüplerinden Lazio'nun, Gedson Fernandes ısrarı sürüyor. Lazio'nun orta sahasında uzun yıllardır forma giyen Milinkovic'in ayrılacağı haberleri sonrasında Beşiktaş'tan Gedson'un ismi gazetelerin manşetlerinden düşmüyor. Çizme temsilcisinin, 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için 20 milyon Euro'yu gözdençıkardığı haftalardır La Gazzetta delloSport'ta yer alırken Beşiktaş cehpesinin, "35 milyon Euro'dan aşağı olmaz" dediği iddia edildi. Bilindiği üzere siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sini Benfica'ya 6 milyon Euro ödeyerek almıştı. Kara Kartal,oyuncunun satışından gelecek paranın yarısınıPortekiz kulübüne verecek.