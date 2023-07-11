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Giriş Tarihi: 11.7.2023

Lazio 20 verdi Kartal 35 istedi!

BÜLENT TİMURLENK BÜLENT TİMURLENK
Lazio 20 verdi Kartal 35 istedi!

Beşiktaş’ın Portekizli maestrosu Gedson Fernandes için İtalyan kulübü ısrarcı. Ancak siyah-beyazlıların beklentisi çok yüksek

İtalyan kulüplerinden Lazio'nun, Gedson Fernandes ısrarı sürüyor. Lazio'nun orta sahasında uzun yıllardır forma giyen Milinkovic'in ayrılacağı haberleri sonrasında Beşiktaş'tan Gedson'un ismi gazetelerin manşetlerinden düşmüyor. Çizme temsilcisinin, 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı haftalardır La Gazzetta dello Sport'ta yer alırken Beşiktaş cehpesinin, "35 milyon Euro'dan aşağı olmaz" dediği iddia edildi. Bilindiği üzere siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sini Benfica'ya 6 milyon Euro ödeyerek almıştı. Kara Kartal, oyuncunun satışından gelecek paranın yarısını Portekiz kulübüne verecek.

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Lazio 20 verdi Kartal 35 istedi!
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