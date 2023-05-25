Lidere fark attı!

Siyah-beyazlılar, ligin ikinci devresindeki 17 karşılaşmada hanesine 42 puan yazdırdı. Fenerbahçe’yi (36) geride bırakan Kara Kartal, şampiyonluk için gün sayan Galatasaray’ı (37) bile solladı
Süper Lig'de son 13 maçında yenilgi yüzü görmeyen (11 galibiyet-2 beraberlik) Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla adeta şaha kalktı. Başarılı çalıştırıcının12. haftadagelişiyle birlikte siyahbeyazlıekibin tümçehresi değişti. Yaptığı sihirli dokunuşlarla tecrübesini gösteren Güneş, küstürülen oyuncuları da takıma yeniden kazandırdı. 70 yaşındakiteknik adamınekibi, özellikle de liginikinci yarısında yakaladığıbaşarılı grafikleadından söz ettiriyor.
SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU
Bu süreçte 17 karşılaşmaya çıkan Kara Kartal, sahadan 13 galibiyetle ayrılırken sadece 3 beraberlik-1 yenilgi yaşadı. Bu formuylahanesine 42 puanyazdıran Beşiktaş, SüperLig'de ikinci yarınınen başarılı takımıoldu. Rakip fileleri 38 kez sarsarken kalesinde de 10 gol gördü. Budönemde lider Galatasaray37 puanla ikincisırada yer alırken, Fenerbahçe(36), AdanaDemirspor (30) ve YukatelKayserispor (23)da onu takip etti.