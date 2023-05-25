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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Lidere fark attı!

UĞUR ÇEM
Lidere fark attı!

Siyah-beyazlılar, ligin ikinci devresindeki 17 karşılaşmada hanesine 42 puan yazdırdı. Fenerbahçe’yi (36) geride bırakan Kara Kartal, şampiyonluk için gün sayan Galatasaray’ı (37) bile solladı

Süper Lig'de son 13 maçında yenilgi yüzü görmeyen (11 galibiyet-2 beraberlik) Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla adeta şaha kalktı. Başarılı çalıştırıcının 12. haftada gelişiyle birlikte siyahbeyazlı ekibin tüm çehresi değişti. Yaptığı sihirli dokunuşlarla tecrübesini gösteren Güneş, küstürülen oyuncuları da takıma yeniden kazandırdı. 70 yaşındaki teknik adamın ekibi, özellikle de ligin ikinci yarısında yakaladığı başarılı grafikle adından söz ettiriyor.

SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU
Bu süreçte 17 karşılaşmaya çıkan Kara Kartal, sahadan 13 galibiyetle ayrılırken sadece 3 beraberlik-1 yenilgi yaşadı. Bu formuyla hanesine 42 puan yazdıran Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının en başarılı takımı oldu. Rakip fileleri 38 kez sarsarken kalesinde de 10 gol gördü. Bu dönemde lider Galatasaray 37 puanla ikinci sırada yer alırken, Fenerbahçe (36), Adana Demirspor (30) ve Yukatel Kayserispor (23) da onu takip etti.

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