Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Liderliğine güveniyoruz
Giriş Tarihi: 5.10.2022

Liderliğine güveniyoruz

Liderliğine güveniyoruz

“Hocamıza güvenimiz tamdır. Teknik direktörümüzün çalışkanlığı, liderlik ruhu ve futbolcularımızla kurduğu iletişim, kendisine güvenmemizin başlıca sebepleridir. Şampiyonluğa yürekten inanıyoruz”

Dolmabahçe'de oynanan ve golsüz biten F.Bahçe derbisinin ardından teknik direktör Valerien İsmael bir kez daha eleştiri oklarına maruz kalırken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den güvenoyu geldi. Çebi, kulüp dergisine yaptığı değerlendirmede Fransız hocaya sahip çıktı ve şu ifadeleri kullandı: "Valerien İsmael'e güvenimiz tamdır. Güvenimiz sebepsiz değildir. Teknik direktörümüzün çalışkanlığı, liderlik ruhu ve futbolcularımızla kurduğu iletişim, kendisine güvenmemizin başlıca sebepleridir."

'HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ'
"Sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı ile birlikte teknik direktörümüzün oluşturduğu kadromuzla sezon sonunda ulaşacağımız şampiyonluğumuzu tüm camia olarak kutlayacağız." Bu sene büyük emekler verip güçlü bir takım oluşturduklarını vurgulayan başkan Ahmet Nur Çebi, "Futbol A Takımımızın bu sezon Süper Lig'de şampiyon olacağına yürekten inanıyoruz. Camiamız bilmelidir ki Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu ve bu kadronun başarılı olması için de çok iyi bir organizasyonu vardır" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı
90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman geçerli olacak?
Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Avrupa'daki enerji krizi iki ülkeyi harekete geçirdi: 9 yıl aradan sonra ilk kez...
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?
Son dakika | Borsa manipülasyonu operasyonunda flaş gelişme: Piyasada bakın nasıl hakimiyet kurmuşlar...
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında, ne zaman yatacak? 850 TL - 1250 TL Aile Destek Paketi başvuruları bitti mi?
Türkiye Yunan tezlerini çürüttü! BM’ye açık mektup
Benzin fiyatları ne kadar, indirim var mı? Güncel akaryakıtları ile 5 Ekim 2022 akaryakıt, LPG, motorin ve benzine indirim geldi mi? Son dakika benzin fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
Liderliğine güveniyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA