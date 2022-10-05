Liderliğine güveniyoruz

Dolmabahçe'de oynanan ve golsüz biten F.Bahçe derbisinin ardından teknik direktör Valerien İsmael bir kez daha eleştiri oklarına maruz kalırken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den güvenoyu geldi. Çebi, kulüp dergisine yaptığı değerlendirmede Fransız hocaya sahip çıktı ve şu ifadeleri kullandı: "Valerien İsmael'e güvenimiz tamdır.Teknik direktörümüzün çalışkanlığı, liderlik ruhu ve futbolcularımızla kurduğu iletişim, kendisine güvenmemizin başlıca sebepleridir.""Sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı ile birlikte teknik direktörümüzün oluşturduğu kadromuzla sezon sonunda ulaşacağımız şampiyonluğumuzu tüm camia olarak kutlayacağız." Bu sene büyük emekler verip güçlü bir takım oluşturduklarını vurgulayan başkan Ahmet Nur Çebi,ifadelerini kullandı.