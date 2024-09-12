Ligde çekindiğim forvet yok!

Beşiktaş'ın defans tandeminde başarılı oyunuyla alkış alan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, dünkü idman öncesi soruları yanıtladı. Sezona çok iyi başladıklarını belirten 33 yaşındaki stoper,derken Avrupa Ligi hakkında,ifadesini kullandı. Paulista, Süper Lig'de çekindiği bir forvet olup olmadığı sorusuna,yanıtını verdi.Avrupa Ligi'nde oynayacakları maçların ardından tüm Süper Lig müsabakalarına dış sahada çıkacakları hatırlatılan tecrübeli oyuncu,ifadelerini kullandı.Paulista, hakem yönetimi açısından daha önce oynadığı ligler ile Süper Lig'i şöyle kıyasladı: "Sadece İngiltere ve İspanya'da değil, Brezilya'da da top oynadım. Ligleri kıyaslayabilecek tecrübeye sahibim. İngiltere'de hakemler oyunun oynanmasına daha çok izin veriyor. La Liga'da oyunun biraz daha çok durdurulduğunu söyleyebilirim. Hakemler daha çok müdahale ediyorlar. Türkiye, bu açıdan La Liga'ya benziyor."