Ligde çekindiğim forvet yok!

Beşiktaş'ın defans tandeminde başarılı oyunuyla alkış alan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, dünkü idman öncesi soruları yanıtladı. Sezona çok iyi başladıklarını belirten 33 yaşındaki stoper, "Az hata yapan bir takımız ve bunu daha da azaltacağız. Daha iyi oynamak zorundayız. Beşiktaş'a yakışan ve kupalar kazanan takım hüviyetini kazandığımızı söyleyebilirim. Böyle devam edeceğiz"
derken Avrupa Ligi hakkında, "En iyi noktaya gelmek zorundayız. Avrupa Ligi'ni kazanmak müthiş bir hayal ve başarı olur"
ifadesini kullandı. Paulista, Süper Lig'de çekindiği bir forvet olup olmadığı sorusuna, "Lige çok kaliteli oyuncular geldi ama bu oyuna kolektif olarak bakmak kazım. Ligde çekindiğim bir forvet yok"
yanıtını verdi.
TÜM ODAĞIMIZ TRABZONSPOR
Avrupa Ligi'nde oynayacakları maçların ardından tüm Süper Lig müsabakalarına dış sahada çıkacakları hatırlatılan tecrübeli oyuncu, "Çok fazla maça gideceğiz. Dinlenme zamanımız az olacak. Buna kesinlikle adapte olmak zorundayız. Bahane üretemeyiz. Trabzonspor maçı, çok zor olacak. Bunun bilincindeyiz, çünkü hoca değiştiren ekiplerde oyuncular hep iyi bir reaksiyon verirler. Tüm odağımızı bu karşılaşmaya verdik. Yüzde 100'ü sahaya vermek zorundayız"
ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE, LA LİGA'YA BENZİYOR
Paulista, hakem yönetimi açısından daha önce oynadığı ligler ile Süper Lig'i şöyle kıyasladı: "Sadece İngiltere ve İspanya'da değil, Brezilya'da da top oynadım. Ligleri kıyaslayabilecek tecrübeye sahibim. İngiltere'de hakemler oyunun oynanmasına daha çok izin veriyor. La Liga'da oyunun biraz daha çok durdurulduğunu söyleyebilirim. Hakemler daha çok müdahale ediyorlar. Türkiye, bu açıdan La Liga'ya benziyor."