Ligin en iyisi ama derbiler farklıdır

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor karşısındaki oyunu ve Galatasaray derbisini şu sözlerle yorumladı: "Oyuna hızlı başladık, çok erken 2-0'ı bulduk. Biz böyle bir şey söylemedik ama 2-0'dan sonra koruma mekanizması devreye girdi.
İkinci yarıya kötü ve gol yiyerek başladık. 2-1 her zaman tehlikelidir. Kazanmak bu aralar çok önemli çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Bir teknik direktör olarak en zor süreçte göreve geldim.
Fiziksel açıdan hazır olduğumuzu söylemek de zor. Bunlar bizi oyun içinde eksiye düşürüyor. Takımı maksimum seviyeye getirmeye çalışıyoruz ama kolay değil.
18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbinin havası başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Oynayacağımız takım, ligin en iyi takımı diyebiliriz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbilerin sonucu belli olmaz."