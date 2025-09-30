Ligin en iyisi ama derbiler farklıdır

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor karşısındaki oyunu ve Galatasaray derbisini şu sözlerle yorumladı: "Oyuna hızlı başladık, çok erken 2-0'ı bulduk.İkinci yarıya kötü ve gol yiyerek başladık. 2-1 her zaman tehlikelidir. Kazanmak bu aralar çok önemli çünkü zor bir süreçten geçiyoruz.Fiziksel açıdan hazır olduğumuzu söylemek de zor. Bunlar bizi oyun içinde eksiye düşürüyor.18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbinin havası başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Oynayacağımız takım, ligin en iyi takımı diyebiliriz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbilerin sonucu belli olmaz."