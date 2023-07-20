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Giriş Tarihi: 20.7.2023

Lyanco, fiziği ile fark yaratıyor

UĞUR ÇEM
Lyanco, fiziği ile fark yaratıyor
İki sezondur Southampton forması giyen Lyanco, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor ve 1.87 metre olan boyunun avantajını iyi kullanıyor. Brezilyalı sağ stoper, kariyeri boyunca kaydettiği 4 golü de kafayla ağlara yolladı. Fileleri sarstığı maçlarda kulüpleri sadece 1 kez kaybetti. Southampton'da görev aldığı dönemde savunmada 4 hata yaptı ve İngiliz ekibi bu karşılaşmaların hepsinde sahadan yenilgi ile ayrıldı. Geçen sezon %57 hava topu alma değeriyle öne çıkarken zeminde kazanılan ikili mücadelede (42), pas arası (20), top çalma (24) ve tehlike engellemede (61) takımına önemli katkı sağladı. Lyanco, savunmanın merkezi dışında sağ-sol bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor

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Lyanco, fiziği ile fark yaratıyor
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