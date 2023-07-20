Lyanco, fiziği ile fark yaratıyor

ki sezondur Southampton forması giyen Lyanco, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor ve 1.87 metre olan boyunun avantajını iyi kullanıyor.Fileleri sarstığı maçlarda kulüpleri sadece 1 kez kaybetti. Southampton'da görev aldığı dönemde savunmada 4 hata yaptı ve İngiliz ekibi bu karşılaşmaların hepsinde sahadan yenilgi ile ayrıldı. Geçen sezon %57 hava topu alma değeriyle öne çıkarken zeminde kazanılan ikili mücadelede (42), pas arası (20), top çalma (24) ve tehlike engellemede (61) takımına önemli katkı sağladı. Lyanco, savunmanın merkezi dışında sağ-sol bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor