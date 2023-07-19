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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Lyanco’da mutlu son

Ogün ŞAHİNOĞLU
Lyanco’da mutlu son

Southampton’ı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamaya ikna eden siyah-beyazlılar 6 milyon Euro ödeyecek. Oyuncu ise 4 yıllık imza karşılığı her sezon 1.5 milyon Euro alacak

Emrecan Bulut sonrası transferde atak yapamayan Beşiktaş, düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, ilk yabancı transferini Lyanco ile yapıp taraftarını coşturdu. 26 yaşındaki Brezilyalı stoper için kulübü Southampton ile süren kıyasıya pazarlıklarda Kara Kartal, İngiliz ekibini istediği şartlara çekti ve ilk etapta 1 sezonluk kiralama maddesini kontrata ekletti. Zorunlu satın alma ile Southampton'ın inadını kıran Beşiktaş yönetimi, 2+4 milyon Euro'luk bonservis ödemesi ile oyuncuyu kadrosuna kattı. Premier Lig kulübünün alt lige düşmesinin ardından ayrılığı kafasına koyan Lyanco için Şenol Güneş de ısrarcı olunca süreci hızlandıran Kartal, Sambacı'yı da yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret artı bonuslara ikna etti. Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalayacak olan deneyimli stoperin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Lyanco’da mutlu son
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