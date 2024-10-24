Lyon’u yenelim derbiye bakarız

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında sözlerine Ankara'da yaşanan terör saldırısı
nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirerek başladı. Hollandalı hoca şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'da iki mağlubiyetle başladık. İyi bir takıma karşı zorlu bir maça çıkacağız. Olumlu bir skor almaya, iyi savunma yapmaya çalışacağız. Rakibimiz hücum geçişlerinde tehlikeli, o yüzden topun bizde kalması gerekiyor.
Mert Günok'un durumuna gün gün bakıyoruz. Umarım kısa sürede aramıza döner. Ersin Destanoğlu'nun idmandan sonra nasıl reaksiyon göstereceğine bakacağız.
Geçen seneye göre takımımızda değişim var. Lige iyi başladık. Avrupa'da gruplara kaldık. 28 oyuncunun gitmesi, 8 oyuncunun gelmesi kolay değil. Alışma süreci gerekiyor.
Ligde istediğimiz yerdeyiz. Derbiler özeldir. İlk derbimde G.Saray'dan Süper Kupa'yı aldım. Pazartesi günü iyi bir maç oynamak istiyoruz.
Ama ben değerlendirmemi maç maç yapıyorum. Önce Lyon karşılaşmasına bakacağız."