Lyon’u yenelim derbiye bakarız

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında sözlerinenedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirerek başladı. Hollandalı hoca şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'da iki mağlubiyetle başladık. İyi bir takıma karşı zorlu bir maça çıkacağız.Mert Günok'unGeçen seneye göre takımımızda değişim var.Ligde istediğimiz yerdeyiz. Derbiler özeldir.Ama ben değerlendirmemi maç maç yapıyorum. Önce Lyon karşılaşmasına bakacağız."