Maçı defansta kazandık

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından şunları söyledi: "Karşımızda çok tehlikeli bir Lyon vardı. Bazen şanslıydık ki, böyle maçlarda şansa ihtiyacınız olur. İkinci yarı geçişlerde daha iyiydik ve Gedson golü attı, ikincisini de bulabilirdik. İlk yarının başında Ersin'in kurtarışları hem takım hem de kendisi için çok önemliydi. Defansif olarak mentalitemiz çok iyiydi, galibiyetin temelini bu attı. Hedeflerimiz gruplardan sonrası. Alabileceğimiz kadar puan almak istiyoruz."