Maçtan sonra hakemleri eleştiren Burak Yılmaz çarpıcı açıklamalar yaptı: ‘Biz de vuralım’ diyorlar

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, yenilginin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Genç çalıştırıcının satır başları şöyle:10 kişiydik ama 10 kişi gibi değildik. Nasıl oynanması gerekiyorsa, Galatasaray'ın sahasında öyle oynadık. Çok üzgünüz. Sahada olabilecek her şey oldu!kaos ortamından etkilendiğini düşünmüyorum. Taraftarımız bizimleydi ve aslanlar gibi geldiler.Kaos ortamı sahaya yansıdıysa, başka yerlere yansıdı!Beşiktaş'ta bir şey varsa 'Biz de vuralım' olmamalı. Penaltıydı, frikikti, karttı, bu değil.Başka şeyler var sahanın içinde. Tık diye kesmeler var...Halil Umut Meler ile ilgili konuşmak istemiyorum!Lige havlu atmadık. 9 puandan, 8 puandan gelip, neler olduğunu gördük.Tudor'u kulüp yalanlıyor, bana soruyorsunuz! Yardımcılarını ben istedim. Yeni yönetim gelip bana teşekkür ettiğindeBeşiktaş, bana görev vermiş. Elimden geleni yapacağım.Amartey'in performansı inişli ve çıkışlı olabilir. Oyuncuların hepsinden memnunuz. Ağzımdan onlar için kötü bir şey duymayacaksınız.30. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen İcardi, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Mert Günok'tan sıyrıldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun kaleye göndermek istediği topu savunma uzaklaştırdı.Kaleci Mert'in ceza sahası dışında topu elle uzaklaştırdığını tespit eden Meler, siyah-beyazlı kaleciyi doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.BEŞİKTAŞLI taraftarlar, Mert Günok'a kırmızı kart gösteren hakem Halil Umut Meler'e büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda topun Mert'in destek eline çarptığı ve kararın çok ağır olduğu belirtildi. Meler'in ayrıca G.Saray'ın golünden 2 dakika önce Sanchez'i ikinci sarıdan atması gerektiği dile getirildi. Bu arada siyah-beyazlı futbolseverlerin tepkisinden G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur da nasibini aldı. Timur'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların karşılığını gördüğü ifade edildi.