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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Maçtan sonra hakemleri eleştiren Burak Yılmaz çarpıcı açıklamalar yaptı: ‘Biz de vuralım’ diyorlar

Ogün ŞAHİNOĞLU
Maçtan sonra hakemleri eleştiren Burak Yılmaz çarpıcı açıklamalar yaptı: ‘Biz de vuralım’ diyorlar

“Bu sonucu kesinlikle içimize sindiremiyoruz. Kaos ortamı sahaya yansıdıysa, başka yerlere yansıdı! Penaltı, kartlar... Beşiktaş’ta bir şey varsa ‘Biz de vuralım’ olmamalı. Ben bunları çok iyi bilirim. Lige havlu atmadık”

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, yenilginin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Genç çalıştırıcının satır başları şöyle:
10 kişiydik ama 10 kişi gibi değildik. Nasıl oynanması gerekiyorsa, Galatasaray'ın sahasında öyle oynadık. Çok üzgünüz. Sahada olabilecek her şey oldu! İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz!
kaos ortamından etkilendiğini düşünmüyorum. Taraftarımız bizimleydi ve aslanlar gibi geldiler.
Kaos ortamı sahaya yansıdıysa, başka yerlere yansıdı! Penaltı, kartlar... Beşiktaş'ta bir şey varsa 'Biz de vuralım' olmamalı. Penaltıydı, frikikti, karttı, bu değil.



SARILIP TEŞEKKÜR EDECEĞİM

Başka şeyler var sahanın içinde. Tık diye kesmeler var... Ben bunları çok iyi bilirim. Halil Umut Meler ile ilgili konuşmak istemiyorum!
Lige havlu atmadık. 9 puandan, 8 puandan gelip, neler olduğunu gördük.
Tudor'u kulüp yalanlıyor, bana soruyorsunuz! Yardımcılarını ben istedim. Yeni yönetim gelip bana teşekkür ettiğinde sarılıp teşekkür edeceğim. Beşiktaş, bana görev vermiş. Elimden geleni yapacağım.
Amartey'in performansı inişli ve çıkışlı olabilir. Oyuncuların hepsinden memnunuz. Ağzımdan onlar için kötü bir şey duymayacaksınız.


İŞTE KARTAL'I 10 KİŞİ BIRAKAN POZİSYON




30. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen İcardi, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Mert Günok'tan sıyrıldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun kaleye göndermek istediği topu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonda önce devam kararı veren hakem Halil Umut Meler, Video Yardımcı Hakem'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Kaleci Mert'in ceza sahası dışında topu elle uzaklaştırdığını tespit eden Meler, siyah-beyazlı kaleciyi doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

MELER'E BÜYÜK TEPKİ

BEŞİKTAŞLI taraftarlar, Mert Günok'a kırmızı kart gösteren hakem Halil Umut Meler'e büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda topun Mert'in destek eline çarptığı ve kararın çok ağır olduğu belirtildi. Meler'in ayrıca G.Saray'ın golünden 2 dakika önce Sanchez'i ikinci sarıdan atması gerektiği dile getirildi. Bu arada siyah-beyazlı futbolseverlerin tepkisinden G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur da nasibini aldı. Timur'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların karşılığını gördüğü ifade edildi.

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Maçtan sonra hakemleri eleştiren Burak Yılmaz çarpıcı açıklamalar yaptı: ‘Biz de vuralım’ diyorlar
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