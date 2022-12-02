Maliyetleri TFF ödemeli!

Beşiktaş Başkanı, “8+3’e göre yatırım yaptık, yerli futbolculara yüksek bonservis ödedik. Eğer kural 7+4 olursa önce bize bu bedelleri ödesinler, sonra değişiklik yapsınlar” diye konuştu
Beşiktaş, yabancı oyuncu kuralı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, çok tartışılan 8+3 kuralının gelecek sezon 7+4 olarak değiştirilmesinden yana. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi, federasyon ile yapacakları görüşmede yerli futbolculara yapılan yatırımları özellikle gündeme getirecek. Çebi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "8+3 kuralına göre kadro planlamasıyaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncusayısı artarsa yerli oyuncular için ödediğimizbonservis bedelleri ne olacak?Tayyip Talha Sanuç (1.5 milyon Euro),Emrecan Uzunhan (2 milyon Euro)ve Kerem Atakan Kesgin (1.4 milyonEuro) için kulüplerine yüksek ücretlerödedik. Federasyon bize bu bonservisbedellerini ödesin, sonra yerlioyuncu sayısını düşürecekse düşürsün!" ifadesini kullandı.