Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Maliyetleri TFF ödemeli!
Giriş Tarihi: 2.12.2022

Maliyetleri TFF ödemeli!

Maliyetleri TFF ödemeli!

Beşiktaş Başkanı, “8+3’e göre yatırım yaptık, yerli futbolculara yüksek bonservis ödedik. Eğer kural 7+4 olursa önce bize bu bedelleri ödesinler, sonra değişiklik yapsınlar” diye konuştu

Beşiktaş, yabancı oyuncu kuralı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, çok tartışılan 8+3 kuralının gelecek sezon 7+4 olarak değiştirilmesinden yana. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi, federasyon ile yapacakları görüşmede yerli futbolculara yapılan yatırımları özellikle gündeme getirecek. Çebi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artarsa yerli oyuncular için ödediğimiz bonservis bedelleri ne olacak? Tayyip Talha Sanuç (1.5 milyon Euro), Emrecan Uzunhan (2 milyon Euro) ve Kerem Atakan Kesgin (1.4 milyon Euro) için kulüplerine yüksek ücretler ödedik. Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin, sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün!" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: Toplantı tarihleri belli oldu! TİSK Başkanı: Müjdeyi az önce Bakan Bilgin verdi
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
FOX’tan yine taciz haberciliği! Muhabir Bakanın canlı yayına geçmesine izin vermedi
Beylikdüzü'nde korkunç olay! Aynı kurşunla intihar ettiler
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına gözdağı: Meral Akşener'den flaş çıkış! "Sahibi biziz..."
Son dakika | Kritik MGK toplantısı sonrası açıklama: Hiçbirinin varlığına müsaade edilmeyecektir
Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro için yeni müjde geldi
Ankara'ya yeni metro hattında sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 4 katına çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Maliyetleri TFF ödemeli!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA