Maliyetleri TFF ödemeli!

Beşiktaş, yabancı oyuncu kuralı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, çok tartışılan 8+3 kuralının gelecek sezon 7+4 olarak değiştirilmesinden yana. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi, federasyon ile yapacakları görüşmede yerli futbolculara yapılan yatırımları özellikle gündeme getirecek. Çebi konuyla ilgili yaptığı açıklamada,ifadesini kullandı.