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Giriş Tarihi: 10.4.2023

Masuaku haftaya oynamayabilir

Masuaku haftaya oynamayabilir
Şenol Güneş, Trabzonspor maçına 11'de başlaması ve en az 45 dakika süre alması halinde opsiyonu devreye girecek olan Arthur Masuaku ile ilgili de konuştu. Güneş, "Nasıl bir karar alacağımızı biz de bilmiyoruz. Belki haftaya oynamayabilir. Oynarsa iyi bir para ödeyeceğiz. Anlaşmak lazım. Oyuncu kalmam derse ne olacak? Problem var bu konuda, geciktik sanki. Oynadıkça çok iyi mesafe aldı" dedi. Opsiyonu devreye girerse 29 yaşındaki sol bekle 3 yıllık kontrat yapılacak ve sezon başı 1.3 milyon Euro maaş ödenecek. West Ham United'a da 2.2 milyon Euro bonservis verilecek.

CENK TOSUN SAKATA GELDİ!
F.BAHÇE derbisinde attığı 2 golle yıldızlaşan Cenk Tosun, Giresun maçında sakatlandı. 31 yaşındaki futbolcu, 33. dakikada şut çekerek gol denemesi yaparken kendini yere bıraktı. Sol kasığında ağrı hisseden oyuncu, kenara gelirken yerine ise Gedson dahil oldu. Cenk'in durumu bugün MR sonrasında belli olacak. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş, F.Bahçe derbisinin kahramanı Redmond'a ilk 11'de şans tanırken Saiss de Welinton'un yokluğunda Colley'nin partneri oldu.

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Masuaku haftaya oynamayabilir
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