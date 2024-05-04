Masuaku’nun 6. sakatlığı!

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku şoku yaşandı. Demokratik Kongolu sol bekin, önceki gün yapılan antrenmanın ardından diz kapağı altı yağ dokusunda ödem tespit edildiği
açıklandı. Uzun süren sakatlığından sonra Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında 45, F.Bahçe derbisinde de 90 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcu, dün Rize maçının kadrosundan çıkarıldı. Bu sezon 6. kez sakatlanan Masuaku, tam 19 karşılaşmada görev alamadı.
SALİH GERİ DÖNDÜ
Sezonun 102 gününü sakat geçiren tecrübeli futbolcu, 51 resmi mücadelenin sadece 24'ünde boy gösterebildi
ve 1870 dakika forma giyerken, 2 asist kaydetti. Öte yandan Salih Uçan 8 maç sonra ilk 11'de görev aldı.