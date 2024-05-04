Masuaku’nun 6. sakatlığı!

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku şoku yaşandı. Demokratik Kongolu sol bekin, önceki gün yapılan antrenmanın ardındanaçıklandı. Uzun süren sakatlığından sonra Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında 45, F.Bahçe derbisinde de 90 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcu, dün Rize maçının kadrosundan çıkarıldı. Bu sezon 6. kez sakatlanan Masuaku, tam 19 karşılaşmada görev alamadı.Sezonun 102 gününü sakat geçiren tecrübeli futbolcu,ve 1870 dakika forma giyerken, 2 asist kaydetti. Öte yandan Salih Uçan 8 maç sonra ilk 11'de görev aldı.