Masuaku’ya teklif yok!

Beşiktaş'ta Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku'nun, 3 karşılaşma sonunda sözleşmesi sona erecek. Şubat ayında tecrübeli sol bekin kontratındaki opsiyon maddesinin devreye girmesine 4 maç kala başkan Serdal Adalı kendisiyle görüşme yaparak bu maddeyi kaldırmıştı. Artık sayılı günler kala gözler Masuaku'nun durumuna çevrildi. 31 yaşındaki futbolcunun kalıp kalmayacağı merakla beklenirken, yönetim bir yandan sol bek çalışması yürütüyor. Ole Gunnar Solskjaer döneminde performansı artan oyuncunun yerine futbolcu bakılması gitme ihtimalinin bir adım önde olduğunu gösteriyor.

AVRUPA'DAN YOKLAMALAR BAŞLADI

Siyah-beyazlı yönetim, henüz Arthur Masuaku ile yeni kontrat özelinde bir görüşmede bulunmadı. Kalan sürede teknik direktör Solskjaer ve yönetimin fikrinin değişip değişmeyeceği henüz net değil. Mevcut durumda oyuncunun takımdan ayrılacağı dillendirilirken, deneyimli isme Avrupa'nın birçok liginden yoklamaların başladığı belirtildi.