Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Maxim’e 4 milyon euro engeli
Giriş Tarihi: 22.3.2023

Maxim’e 4 milyon euro engeli

Maxim’e 4 milyon euro engeli
Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Alexandru Maxim henüz 11'de forma giyemedi. İkinci yarılarda oyuna alınarak değerlendirilen Rumen orta saha, gelecek sezon planlamasına takılıyor. Gaziantep FK'nın 4 milyon Euro bonservis istediği 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde opsiyon maddesi de bulunmuyor. Bu rakamları vermesi mümkün olmayan Kartal'da öncelik, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak ve istikrar sağlamak. Dolayısıyla teknik heyet; Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ı ilk plana alıp bu ikiliyi parlatmak, performanslarını yükseltmek istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin anketçisi Özkiraz'ın 'İnce' oyununa suç duyurusu! "Ahlaksızca tezgahlanmış bir kurgu"
Hilmi Daşdemir'den Habertürk ve Kübra Par'a tepki: Bir daha olsa yine yayını terk ederim
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler
Habertürk TV'de Kübra Par'ın susturmaya çalıştığı Hilmi Daşdemir SABAH'a konuştu: Bu yeni değil
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kız Kulesi ne zaman açılacak? Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy duyurdu
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Kılıçdaroğlu yalana doymuyor! AFAD binasındaki yangınla ilgili yalanına sert tepki: Belki bilmiyor olabilirsiniz ama...
Egzamaya Ne İyi Gelir, Evde Doğal Ve Bitkisel Tedavi Nasıl Yapılır? Egzama Nasıl Geçer?
ARKADAŞINA GÖNDER
Maxim’e 4 milyon euro engeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA