Maxim’e 4 milyon euro engeli

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Alexandru Maxim henüz 11'de forma giyemedi. İkinci yarılarda oyuna alınarak değerlendirilen Rumen orta saha, gelecek sezon planlamasına takılıyor. Gaziantep FK'nın 4milyon Euro bonservis istediği 32 yaşındakioyuncunun sözleşmesinde opsiyon maddesi debulunmuyor. Bu rakamları vermesi mümkün olmayan Kartal'da öncelik, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak ve istikrar sağlamak. Dolayısıyla teknik heyet; Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ı ilk plana alıp bu ikiliyi parlatmak, performanslarını yükseltmek istiyor.