Maximum değişiklik

Beşıktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, bugün Antalyaspor karşısında sistemi mecburen değiştirecek. Derbide sahaya Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes üçlüsünü sürerek 4-3-3 sisteminde takımını oynatan Güneş, bu kez Maxim'e göre dizilişi şekillendiriyor. 32 yaşındaki 10 numaranın varlığındaGedson, geride Hadziahmetovicile yan yana olacak. Maxim ise 4-2- 3-1'de Aboubakar'ın hemen arkasında görev yapacak. Ayrıca ara transferde Gaziantep'ten takıma dahil edilen Rumen futbolcu, Mert Günok ve Cenk Tosun'un ardından üçüncü yerli statüsünde sahada bulunacak.
KARTAL'IN HEDEFİ MUTLAK ÜÇ PUAN
GALATASARAY galibiyetiyle, şampiyonluk potasına iyice giren Beşiktaş, bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve talebelerinin hedefi mutlak üç puan. Siyah-beyazlılardaRachid Ghezzal,Tayyip Talha Sanuç veDele Alli'nin yokluğunaOmar Colley ve SalihUçan da eklendi. Derbi sonrası ağrıları iyice artan Gambiyalı stoper ile sakatlığı devam eden Salih, kadroya dahil edilmedi.