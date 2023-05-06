Maximum değişiklik

Beşıktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, bugün Antalyaspor karşısında sistemi mecburen değiştirecek. Derbide sahaya Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes üçlüsünü sürerek 4-3-3 sisteminde takımını oynatan Güneş, bu kez Maxim'e göre dizilişi şekillendiriyor.Maxim ise 4-2- 3-1'de Aboubakar'ın hemen arkasında görev yapacak. Ayrıca ara transferde Gaziantep'ten takıma dahil edilen Rumen futbolcu, Mert Günok ve Cenk Tosun'un ardından üçüncü yerli statüsünde sahada bulunacak.GALATASARAY galibiyetiyle, şampiyonluk potasına iyice giren Beşiktaş, bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve talebelerinin hedefi mutlak üç puan.Derbi sonrası ağrıları iyice artan Gambiyalı stoper ile sakatlığı devam eden Salih, kadroya dahil edilmedi.