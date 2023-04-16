Maxim’um hücum!

Beşiktaş'ın Trabzon deplasmanındaki kadrosu ve oyun planı netlik kazandı.istediği verimliliği elde edememişti. Fenerbahçe derbisi ile birlikte Redmond'un devreye girmesi ve takımın 4-2-3-1'e verdiği olumluTecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor deplasmanında cezalı Amir'in yokluğunda geçtiğimiz hafta yedek soyunanSakat Cenk'in yerine ise Redmond sol kanada geçecek.Deneyimli teknik adam, rakibinin defansif zafiyetlerinden en iyi şekilde faydalanmak adına Maxim ile sahaya çıkacak.BEŞIKTAŞ'A ara transfer döneminde kadroya dahil olan ve ilk 4 maçında skor katkısı veremeyen Vincent Aboubakar, lige verilen aranın ardından muhteşem bir dönüş yaparak son 5 karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Kamerunlu santrfor, kariyerinde 2. kez bu istikrarı yakalarken bugün rekor için sahaya çıkacak. Daha önce 2020-21'de bunu yapan Aboubakar, ağları bulursa ilk kez üst üste 6 lig maçında gol atmış olacak.BEŞIKTAŞ'TA Georges-Kevin N'Koudou, 6 maçın ardından Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alındı. Hafta içinde Atletico Madrid ile oynanan özel maçta 84. dakikada oyuna giren Fransız oyuncu, 88'de şık bir gol atarak hocasının gözüne girmişti.