Maxim’um hücum!

Cezalı olan Amir Hadziahmetovic’in formasını Alexandru Maxim kaptı. Teknik direktör Şenol Güneş, Rumen futbolcuyla hücumu güçlendirip, rakibinin zayıf noktasından faydalanmayı amaçlıyor
Beşiktaş'ın Trabzon deplasmanındaki kadrosu ve oyun planı netlik kazandı. Haftalar boyuncamerkezde Amir, Salih veGedson ile sahaya çıkan teknikdirektör Şenol Güneş, istediği verimliliği elde edememişti. Fenerbahçe derbisi ile birlikte Redmond'un devreye girmesi ve takımın 4-2-3-1'e verdiği olumlu reaksiyon, planlarıve dizilişi değişime uğrattı. Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor deplasmanında cezalı Amir'in yokluğunda geçtiğimiz hafta yedek soyunan Gedson'u 11'e alıp,Salih'in yanına monte edecek.
TAKIMA UYUMU HOCASI ŞENOL GÜNEŞ'İ İKNA ETTİ
Sakat Cenk'in yerine ise Redmond sol kanada geçecek. Güneş, karşılaşmayadair NecipUysal mı Alexandru Maxim misorularını da noktaladı. Deneyimli teknik adam, rakibinin defansif zafiyetlerinden en iyi şekilde faydalanmak adına Maxim ile sahaya çıkacak. Rumen oyuncunun idmanlardaAboubakar ile uyumuda teknik ekibin dikkatini çekti.
ABOUBAKAR'INGÖZÜ REKORDA
BEŞIKTAŞ'A ara transfer döneminde kadroya dahil olan ve ilk 4 maçında skor katkısı veremeyen Vincent Aboubakar, lige verilen aranın ardından muhteşem bir dönüş yaparak son 5 karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Kamerunlu santrfor, kariyerinde 2. kez bu istikrarı yakalarken bugün rekor için sahaya çıkacak. Daha önce 2020-21'de bunu yapan Aboubakar, ağları bulursa ilk kez üst üste 6 lig maçında gol atmış olacak.
N'KOUDOU KADROYA DÖNDÜ
BEŞIKTAŞ'TA Georges-Kevin N'Koudou, 6 maçın ardından Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alındı. Hafta içinde Atletico Madrid ile oynanan özel maçta 84. dakikada oyuna giren Fransız oyuncu, 88'de şık bir gol atarak hocasının gözüne girmişti.