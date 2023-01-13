Mecburen Dele Alli

İngiliz yıldız, Arap ülkelerini ve Asya kulüplerini bir türlü istemeyince Kara Kartal’ın eli kolu bağlandı
Siyah-beyazlıların Everton'dan kiraladığı Dele Alli hayal kırıklığı yarattı. 26 yaşındaki futbolcu ile ara dönemde yollarayrılmak istense de planlar değişti. Sezon başında Everton ile resmi maçlara da çıkan ve bu nedenle 3. tescileuygun lig arayışında olanBeşiktaş, yıldız ismi ikna edemiyor. UEFA'ya bağlı liglerde yeni bir transfere imza atamayacak olan Dele Alli, Arap ülkeleri ya da Asya'da ise oynamak istemiyor. Everton'ın da gerialmayı düşünmediği İngiliz futbolcununsezon sonuna kadarmecburen Beşiktaş'ta devametmesi bekleniyor.