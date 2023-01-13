Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Mecburen Dele Alli
Giriş Tarihi: 13.1.2023

Mecburen Dele Alli

Mecburen Dele Alli

İngiliz yıldız, Arap ülkelerini ve Asya kulüplerini bir türlü istemeyince Kara Kartal’ın eli kolu bağlandı

Siyah-beyazlıların Everton'dan kiraladığı Dele Alli hayal kırıklığı yarattı. 26 yaşındaki futbolcu ile ara dönemde yollar ayrılmak istense de planlar değişti. Sezon başında Everton ile resmi maçlara da çıkan ve bu nedenle 3. tescile uygun lig arayışında olan Beşiktaş, yıldız ismi ikna edemiyor. UEFA'ya bağlı liglerde yeni bir transfere imza atamayacak olan Dele Alli, Arap ülkeleri ya da Asya'da ise oynamak istemiyor. Everton'ın da geri almayı düşünmediği İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar mecburen Beşiktaş'ta devam etmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
6'lı masanın medyadaki yandaşları da ümidi kesti; Çok sert ifadeler, ağır eleştiriler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şarkıcı Solmaz Çiros’a şok suçlama! Menajerini önce dolandırdı, sonra da...
İsveç'teki alçak eylemin ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler: NATO üyelik süreci bu şartlarda zor
EYT'liye devlet garantili tazminat!
Aldatmak dizisine yeni oyuncu!
Müstehcenlik davasına gelen fenomen Merve Taşkın hakim karşısına çıktığı kıyafeti ile şaşırttı!
SON DAKİKA | İddianame tamamlandı! FETÖ'nün yeni şifreleri ortaya çıktı
Bay Kemal’in tek umudu
ARKADAŞINA GÖNDER
Mecburen Dele Alli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA