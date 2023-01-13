Mecburen Dele Alli

Siyah-beyazlıların Everton'dan kiraladığı Dele Alli hayal kırıklığı yarattı. 26 yaşındaki futbolcu ileplanlar değişti. Sezon başında Everton ile resmi maçlara da çıkan ve bu nedenle, yıldız ismi ikna edemiyor. UEFA'ya bağlı liglerde yeni bir transfere imza atamayacak olan Dele Alli, Arap ülkeleri ya da Asya'da ise oynamak istemiyor.