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Giriş Tarihi: 7.7.2023

Mecburen Lyanco

Ogün ŞAHİNOĞLU
Mecburen Lyanco

Siyah-beyazlı yönetim, daha önce görüştüğü Brezilyalı stoper için Southampton’a 4 milyon Euro teklif etti. Championship ekibi, 7.5 milyon Euro verdiği futbolcusuna aynı rakamı istiyor

Beşiktaş'ta uzun süredir sağ stoper transferi için birçok isimle görüşme yapılıyordu. Daniel Amartey ile anlaşma aşamasına gelen siyah-beyazlılar, bu transferi beklemeye aldı. Adayların büyük bir bölümünün Afrikalı olması, kış aylarında Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi muhtemel oyuncu sayısının sıkıntı yaşatacağı kanaati oluşturdu. Romain Saiss'ın ayrılığı halinde savunmaya iki takviye yapacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ilk ismin Afrika dışından bir futbolcu olmasını istiyor.

BONSERVİS ÜCRETİ DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR
Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, bir süre önce görüşme yaptığı Lyanco için vites artırdı ve teklifini yükselterek Southampton ile pazarlığa başladı. Beşiktaşlı idarecilerin, 26 yaşındaki Brezilyalı stoper için kulübüne 4 milyon Euro bonservis teklif ettiği kaydedildi. Ancak İngiliz ekibi 2021 yazında 7.5 milyon Euro bedelle kadrosuna dahil ettiği futbolcusu için aynı rakamı talep ediyor. Siyah beyazlılar, iyi ilişkilere sahip olduğu Southampton ile direkt bonservisle alma ve zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama olmak üzere iki seçenekli bir görüşme yürütüp rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.

FİZİK KALİTESİ ÜST DÜZEY
Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan, 1 gol, 2 asist kaydeden 1.87 boyundaki Lyanco, Brezilya U23 ile 10 karşılaşmada oynadı ancak henüz A Milli Takım'da forma giyemedi. Fiziksel kalitesi, güçlü yapısı ve hızıyla dikkat çeken deneyimli futbolcunun transferini hem idareciler hem de teknik ekip çok arzuluyor.

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Mecburen Lyanco
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