Mecburen Lyanco

Siyah-beyazlı yönetim, daha önce görüştüğü Brezilyalı stoper için Southampton’a 4 milyon Euro teklif etti. Championship ekibi, 7.5 milyon Euro verdiği futbolcusuna aynı rakamı istiyor
Beşiktaş'ta uzun süredir sağ stoper transferi için birçok isimle görüşme yapılıyordu. Daniel Amartey ile anlaşma aşamasına gelen siyah-beyazlılar, bu transferi beklemeye aldı. Adayların büyük bir bölümününAfrikalı olması, kışaylarında Afrika UluslarKupası'na gitmesimuhtemeloyuncusayısının sıkıntıyaşatacağıkanaati oluşturdu. Romain Saiss'ın ayrılığı halinde savunmaya iki takviye yapacak Beşiktaş'ta teknik direktörŞenol Güneş, ilk isminAfrika dışından bir futbolcuolmasını istiyor.
BONSERVİS ÜCRETİ DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR
Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, bir süre önce görüşme yaptığı Lyanco için vites artırdı ve teklifini yükselterek Southampton ile pazarlığa başladı. Beşiktaşlı idarecilerin, 26 yaşındaki Brezilyalıstoper için kulübüne 4milyon Euro bonservis teklifettiği kaydedildi. Ancak İngiliz ekibi 2021 yazında 7.5 milyon Euro bedelle kadrosuna dahil ettiği futbolcusu için aynı rakamı talep ediyor. Siyah beyazlılar,iyi ilişkilere sahip olduğuSouthampton ile direkt bonservislealma ve zorunlu satınalma opsiyonuyla kiralamaolmak üzere iki seçenekli birgörüşme yürütüp rakamı aşağıçekmeye çalışıyor.
FİZİK KALİTESİÜST DÜZEY
Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan, 1 gol, 2 asist kaydeden 1.87 boyundaki Lyanco, Brezilya U23 ile 10 karşılaşmada oynadı ancak henüz A Milli Takım'da forma giyemedi. Fiziksel kalitesi, güçlü yapısı ve hızıyla dikkat çeken deneyimli futbolcunun transferini hem idareciler hem de teknik ekip çok arzuluyor.