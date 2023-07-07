Mecburen Lyanco

eşiktaş'ta uzun süredir sağ stoper transferi için birçok isimle görüşme yapılıyordu. Daniel Amartey ile anlaşma aşamasına gelen siyah-beyazlılar, bu transferi beklemeye aldı.Romain Saiss'ın ayrılığı halinde savunmaya iki takviye yapacak Beşiktaş'taBu doğrultuda siyah-beyazlılar, bir süre önce görüşme yaptığı Lyanco için vites artırdı ve teklifini yükselterek Southampton ile pazarlığa başladı. Beşiktaşlı idarecilerin, 26 yaşındakiAncak İngiliz ekibi 2021 yazında 7.5 milyon Euro bedelle kadrosuna dahil ettiği futbolcusu için aynı rakamı talep ediyor.Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan, 1 gol, 2 asist kaydeden 1.87 boyundaki Lyanco, Brezilya U23 ile 10 karşılaşmada oynadı ancak henüz A Milli Takım'da forma giyemedi. Fiziksel kalitesi, güçlü yapısı ve hızıyla dikkat çeken deneyimli futbolcunun transferini hem idareciler hem de teknik ekip çok arzuluyor.