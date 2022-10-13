Mecburen Montero!

Beşiktaş'ın Giresunspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta Romain Saiss ve yerine giren Emrecan Uzunhan sakatlık yaşamıştı. İki sol stoperini aynı maçta kaybeden siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael, Trabzonspor karşılaşmasında bu bölgede kimi oynatacağına dair kararını verdi.Stoperin solundasol ayaklı birinin oynamasını isteyenFransız hoca, en sonunda Montero'dakarar kıldı. İspanyol savunmacıbu sezon bir anda Valerien İsmael'ingözünden düşen isimlerdenoldu. Sezon başında kiralık gitmesiistenen ancak takımda kalan Monteroiçin de büyük fırsat doğmuş oldu.Beşıktaş'ta bu sezon başarılı futboluyla dikkat çeken ancak sakatlığı nedeniyle Giresun deplasmanında forma giyemeyen Salih Uçan, takıma döndü. 28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında formasına kavuşmayı hedeflerken, teknik direktör Valerien İsmael'in bu konuda vereceği karar bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı son iki maçta Dele Alli'yi 11'de oynatmış ancak İngiliz yıldızdan istediği performansı alamamıştı.Tayyip Talha birçok sorunu çözdü. İki maçlık performansı gösterdi ki; oynadıkça, geliştikçe daha çok süre alabilir. Bu yüzden Beşiktaş'ta stoper sorunu görmüyorum.Welinton'ın da Tayyip Talha'nın da geçmişte sol stoper oynamışlıkları var. Ancak Montero'dan, Saiss güveni beklenmese de çok etkili olmayan Trabzon forvetlerine karşı büyük bir handikap yaşamaz diye düşünüyorum. Beşiktaş'taki asıl sorun, Masuaku'nun vasat performansı.Hücuma katkısı, duran toplardan iki asisti olmasına rağmen bence yeterli değil. Son Giresun maçında geldiğinden bu yana en iyi futbolunu oynadı. Beşiktaş, sol kanattaki tıkanıklığı çözerse Weghorst'u daha çok pozisyona sokabilir