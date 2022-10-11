Mekanın sahipleri formayı alıyor

Sezon başından beri sağ kanatta büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Ghezzal ile bunu bitirecek. N’Koudou’nun da sakatlığını tamamen atlatmasıyla Kartal iki kanatta da üretken olma şansını yakaladı
Beşiktaş kanatlardaki etkisizliğini gidermek için Ghezzal ve N'Koudou'ya sarıldı. Redmond ve Muleka'nın özellikle sağ kanatta etkisiz kalmasının ardından Giresun deplasmanında o bölgede Tayfur Bingöl görev almıştı. Sakatlıkları geçen Cezayirli oyuncu ile N'Koudou'yu geçen hafta son yarım saatte oynatan teknik direktör Valerien İsmael, Trabzonspor maçında kanatları bu ikiliye emanet edecek. Redmond'ın iki maçlık performansını da yeterli bulmayan teknik heyet, İngiliz futbolcuyu kulübeye çekecek. Eksiklerin geri dönüşüyle birlikte hücum gücünün artacağını düşünen Fransız teknik adamın, pazar günü Trabzonspor karşısında Dele Alli'yi de yedek soyundurabileceği ancak kararını antrenmanlarda yıldız futbolcuyu, Ghezzal ve N'Koudou ile birlikte denedikten sonra vereceği belirtildi.
SALİH UÇAN TRABZONSPOR'A MUCİZE
Giresunspor deplasmanında forma giyemeyen Salih Uçan'ın hafta içerisindetakımla çalışma yapması bekleniyor. Ancak 28 yaşındaki orta sahanın oynayıp oynamayacağı geri dönüş sürecinin ardından fiziksel durumuyla birlikte netleşecek. Salih'in 11'de oynama şansı bu haftaiçin çok düşük görülüyor.