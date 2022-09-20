Mert: Ben Hazırım Rapor: Hazır değil!

Mert Günok oynayabileceğini söyledi ancak kaleci departmanı izin vermedi
Ersin ve Emre yerden yere vurulurken Beşiktaş'ta herkes Mert Günok'u bekliyor. Milli kaleci, kasımayında yaşadığı dizsakatlığı nedeniyle10 aydır sahalardanuzakkaldı. İstanbul maçı öncesinde 33 yaşındaki eldiven hazır olduğunu belirtse de teknik heyetin tercihi Ersin olmuştu. Sebebi ise kaleci departmanının verdiği rapor... Kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, "Ameliyat olduğudizi, diğerine göre daha geride.Sakatlık yaşadığı dizi üzerindenkalkış hızı diğerine göre dahauzun sürüyor" yazılı raporu verince forma da Ersin'e teslim edildi.