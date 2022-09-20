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Giriş Tarihi: 20.9.2022

Mert: Ben Hazırım Rapor: Hazır değil!

Mert: Ben Hazırım Rapor: Hazır değil!

Mert Günok oynayabileceğini söyledi ancak kaleci departmanı izin vermedi

Ersin ve Emre yerden yere vurulurken Beşiktaş'ta herkes Mert Günok'u bekliyor. Milli kaleci, kasım ayında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 10 aydır sahalardan uzak kaldı. İstanbul maçı öncesinde 33 yaşındaki eldiven hazır olduğunu belirtse de teknik heyetin tercihi Ersin olmuştu. Sebebi ise kaleci departmanının verdiği rapor... Kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, "Ameliyat olduğu dizi, diğerine göre daha geride. Sakatlık yaşadığı dizi üzerinden kalkış hızı diğerine göre daha uzun sürüyor" yazılı raporu verince forma da Ersin'e teslim edildi.

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Mert: Ben Hazırım Rapor: Hazır değil!
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