Mert’e süper zam!

Beşiktaş'ta sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Mert Günok'un maaşına hatırı sayılır bir zam yapıldı. Siyah-beyazlı yönetim, geçen sezon teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan devraldıktan sonra oldukça başarılı bir performans sergileyen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun,Deneyimli eldiven, bu meblağa ek olarak maç başı bonus da alacak.Kariyerinde Beşiktaş'ın yanısıra Bursaspor, Fenerbahçeve Başakşehir formalarını giyenMert, toplamda 200 kez sahadayer aldı. 243 gol yerken 62 mücadeledeise gol izni vermedi.