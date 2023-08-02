Mert’e süper zam!

Siyah-beyazlı yönetim, 34 yaşındaki kalecinin geçen sezon gösterdiği başarılı performansı karşılıksız bırakmayarak yıllık ücretini 9 milyon TL’den 25 milyon TL’ye çıkardı. Yeni mukaveleye maç başı bonusu da dahil edildi
Beşiktaş'ta sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Mert Günok'un maaşına hatırı sayılır bir zam yapıldı. Siyah-beyazlı yönetim, geçen sezon teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan devraldıktan sonra oldukça başarılı bir performans sergileyen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, 9 milyonTL olan maaşını 25 milyonTL'ye çıkardı. Deneyimli eldiven, bu meblağa ek olarak maç başı bonus da alacak.
GEÇEN SEZON 23 MAÇTA 22 GOL YEDİ
Geçtiğimiz sezon SüperLig'de 23 karşılaşmaya çıkanMert Günok, ağlarında22 gol gördü. 7maçta ise kalesini rakipforvetlere kapadı.Kariyerinde Beşiktaş'ın yanısıra Bursaspor, Fenerbahçeve Başakşehir formalarını giyenMert, toplamda 200 kez sahadayer aldı. 243 gol yerken 62 mücadeledeise gol izni vermedi.