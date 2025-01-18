Mert’ten mesaj var

35 yaşındaki kalecisi Mert Günok, siyah-beyazlı kulüple 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Başkan Serdal Adalı ile bir araya gelerek kontratına imza atan tecrübeli file bekçisi, çok mutlu olduğunu belirtirken yeni teknik direktör Solsjkaer'e de mesaj gönderdi. Mert şu ifadeleri kullandı: "Bu güzide kulüpte iki yıl daha forma giyeceğim. Futbolu Beşiktaş'ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yeni hocamıza hayırlı olsun demek istiyorum.Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Taraftarlarımıza daha başarılı bir futbol ve Beşiktaş izleteceğiz."