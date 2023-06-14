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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Milan, Rebic’i kiralık vermiyor

Milan, Rebic’i kiralık vermiyor

İtalyan kulübü, Hırvat sol kanat için 5 milyon Euro talep etti. Bonservis ödemek istemeyen siyah-beyazlı yönetim ise beklemeye geçti

Beşiktaş'ın sol kanat takviyesi için listesinde yer alan ve kiralamak adına girişim yaptığı Ante Rebic için Milan'dan gelen yanıt tatmin edici olmadı. İtalyan ekibi, Hırvat futbolcuyu kiralık değil bonservisiyle gönderebileceklerini belirterek siyah-beyazlılardan 5 milyon Euro talep etti. Beşiktaş ise bonservis ödemek istemediği için bekleyişe geçti. Milan'ın Rebic'i satamaması halinde geri adım atacağını düşünen siyahbeyazlı idareciler, bu transferi ancak kiralık olursa gerçekleştirmeyi planlıyor. Takımında sezon başına 2.8 milyon Euro artı bonuslar kazanan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran 2025.

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Milan, Rebic’i kiralık vermiyor
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