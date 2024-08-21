Montella’dan Beşiktaş’a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eylül ayındaki Uluslar Ligi öncesi yoğun mesaide. Maçları kaçırmayan İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'nin ardından dün de Beşiktaş Kulübü'ne bir ziyarette bulundu. Siyahbeyazlıların hocasıMontella (2), EURO 2024'te Milli Takım'ın kalesini koruyan Mert'le de hasret giderdi. Montella, Futbol Takımları Genel Koordinatörüüzerinde ismi yazan Beşiktaş formasını ise siyahbeyazlı takımda fırtına gibi esen(1)