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Giriş Tarihi: 21.8.2024

Montella’dan Beşiktaş’a ziyaret

Montella’dan Beşiktaş’a ziyaret
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eylül ayındaki Uluslar Ligi öncesi yoğun mesaide. Maçları kaçırmayan İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'nin ardından dün de Beşiktaş Kulübü'ne bir ziyarette bulundu. Siyahbeyazlıların hocası Van Bronckhorst'tan takımdaki Türk oyuncularla ilgili son bilgileri alan Montella (2), EURO 2024'te Milli Takım'ın kalesini koruyan Mert'le de hasret giderdi. Montella, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın hediye ettiği (3) üzerinde ismi yazan Beşiktaş formasını ise siyahbeyazlı takımda fırtına gibi esen vatandaşı İmmobile'ye imzalattı. (1)
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Montella’dan Beşiktaş’a ziyaret
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