Muçi için ayrılık vakti

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Legia Varşova'dan 10 milyon Euro'ya satın aldığı Ernest Muçi, bu sezon fazla forma şansı bulamasa da transferin gözdesi durumunda. Legia Varşova forması giyerken Konferans Ligi'nde kendilerine iki maçta 3 gol atan Muçi'yi takibe alan Aston Villa'nın, genç oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
Yazın ilk teklifini Semih Kılıçsoy için yapan ancak Beşiktaş'tan olumsuz yanıt alan Premier Lig ekibi, bu kez Muçi'yi gözüne kestirdi.
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NETLİK KAZANACAK
İngiliz kulübünün bu transferi 15 milyon Euro maliyetle tamamlamayı hedeflediği öğrenildi. 23 yaşındaki orta sahaya, Suudi Arabistan Ligi'nden de teklif geldiği belirtildi.
Hem Beşiktaş'ın hem de Muçi'nin teklifleri değerlendirdiği, birkaç gün içinde bu konuda önemli gelişmeler yaşanabileceği kaydedildi. Rafa Silva'nın transferi ile birlikte forma şansı azalan Arnavut yıldız, G.Saray ile oynanan Süper Kupa finalinde sonradan oyuna dahil olmuş, Samsunspor maçında ise süre alamamıştı.