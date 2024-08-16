Muçi için ayrılık vakti

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Legia Varşova'dan 10 milyon Euro'ya satın aldığı Ernest Muçi, bu sezon fazla forma şansı bulamasa da transferin gözdesi durumunda.Yazın ilk teklifini Semih Kılıçsoy için yapan ancak Beşiktaş'tan olumsuz yanıt alan Premier Lig ekibi, bu kez Muçi'yi gözüne kestirdi.İngiliz kulübünün bu transferi 15 milyon Euro maliyetle tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.Hem Beşiktaş'ın hem de Muçi'nin teklifleri değerlendirdiği, birkaç gün içinde bu konuda önemli gelişmeler yaşanabileceği kaydedildi. Rafa Silva'nın transferi ile birlikte forma şansı azalan