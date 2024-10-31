Muçi ilk 11’e göz kırpıyor

Galatasaray maçında formayı Semih Kılıçsoy'a kaptıran ancak sonradan oyuna girip Beşiktaş'ın tek golünü atan Ernest Muçi'ye yeniden 11'e dönme ihtimali belirdi. Rafa Silva'yı kanattan kurtarmak isteyen teknik direktör Giovanni van Bronskhorst'un Milot Rashica'ya da bağlı olarak Muçi'ye Kasımpaşa karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer verebileceği belirtildi. Ancak denklemi belirleyecek ismin, tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Rashica olduğu belirtildi. Muçi'nin 11'de sahaya çıkması halinde Semih'e yeniden kulübe yolu gözükecek.