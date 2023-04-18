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Giriş Tarihi: 18.4.2023

Muleka&N’Koudou kadro dışı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Muleka&N’Koudou kadro dışı!

Bir türlü bekleneni veremeyen N’Koudou için artık sabırlar tükendi, kontratı bitene kadar forma giymesi imkânsız. Muleka ise ya satılacak ya kiralanacak

Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanında oynadığı karşılaşmada ikinci yarı gidişatı değiştirmeleri için oyuna alınan Georges-Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka, saç baş yoldurdu. İki futbolcu da takımı geri çekerken, yaptıkları hatalarla birlikte Trabzonspor'un etkili olmasının önünü açtı.

BONSERVİSİ 3 MİLYON 350 BİN EURO
6 hafta boyunca maç kadrosunda olmayan N'Koudou, Trabzon'da kurtarıcı diye oyuna alınırken, performans olarak ortalarda görünmeyen Muleka'nın yarattığı hüsran hem saha içi hem de saha dışında büyük oldu. Geçen sezon Kasımpaşa'daki çıkışı sonrasında göze giren Muleka'nın bonservisini Beşiktaş, 3 milyon 350 bin Euro'ya S.Liege'den almıştı. Muleka'ya ara transferde Al- Ahly 2.5 milyon dolar önermişti. Vasatın altında kalan D.Kongolu oyuncunun sezon sonunda zarar etmeden elden çıkarılması ya da kendisini bulması için kiralık gönderilmesi planlandı.

GOLE KATKISI 10 MİLYON TL
N'Koudou için 2019-20'da bonservisinin %50'sine 4.5 milyon Euro ödenmiş ve yıllık da 1.6 milyon Euro'ya anlaşılmıştı. Vergiler, maç başı ücreti ve bonuslarla 14 milyon Euro'ya mal olan Kamerunlu futbolcu, 4 sezonda 21 gol- 8 asist yaparken 28 yaşındaki oyuncunun 1 gole katkısının maliyeti 480 bin Euro (10.2 milyon TL) oldu.

MASUAKU'DA İŞLEM TAMAM
Beşiktaş, resmi sitesinden Arthur Masuaku'nun bonservisinin alındığını duyurdu. West Ham United ile 2 milyon Euro'ya el sıkışıldığı açıklanırken oyuncu ile de 2023-24 sezonundan itibaren 2+1 yıllık kontrat yapıldığı belirtildi. D.Kongolu sol bek bu sezon 25 Süper Lig maçına çıkarken 2 gol attı, 4 defa da asist yaptı.

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Muleka&N’Koudou kadro dışı!
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