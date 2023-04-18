Muleka&N’Koudou kadro dışı!

Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanında oynadığı karşılaşmada ikinci yarı gidişatı değiştirmeleri için oyuna alınan Georges-Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka, saç baş yoldurdu.6 hafta boyunca maç kadrosunda olmayan N'Koudou,performans olarak ortalarda görünmeyen Muleka'nın yarattığı hüsran hem saha içi hem de saha dışında büyük oldu. Geçen sezon Kasımpaşa'daki çıkışı sonrasında göze giren Muleka'nın bonservisini Beşiktaş,S.Liege'den almıştı. Muleka'ya ara transferde Al- Ahly 2.5 milyon dolar önermişti.N'Koudou için 2019-20'da bonservisinin %50'sine 4.5 milyon Euro ödenmiş ve yıllık da 1.6 milyon Euro'ya anlaşılmıştı. Vergiler, maç başı ücreti ve bonuslarla 14 milyon Euro'ya mal olan Kamerunlu futbolcu, 4 sezonda 21 gol- 8 asist yaparken 28 yaşındaki oyuncunun 1 gole katkısının maliyeti 480 bin Euro (10.2 milyon TL) oldu., resmi sitesinden Arthur Masuaku'nun bonservisinin alındığını duyurdu.D.Kongolu sol bek bu sezon 25 Süper Lig maçına çıkarken 2 gol attı, 4 defa da asist yaptı.