Muleka&N’Koudou kadro dışı!

Bir türlü bekleneni veremeyen N’Koudou için artık sabırlar tükendi, kontratı bitene kadar forma giymesi imkânsız. Muleka ise ya satılacak ya kiralanacak
Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanında oynadığı karşılaşmada ikinci yarı gidişatı değiştirmeleri için oyuna alınan Georges-Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka, saç baş yoldurdu. İki futbolcuda takımı geri çekerken,yaptıklarıhatalarla birlikteTrabzonspor'un etkili olmasınınönünü açtı.
BONSERVİSİ 3 MİLYON 350 BİN EURO
6 hafta boyunca maç kadrosunda olmayan N'Koudou, Trabzon'dakurtarıcı diyeoyuna alınırken, performans olarak ortalarda görünmeyen Muleka'nın yarattığı hüsran hem saha içi hem de saha dışında büyük oldu. Geçen sezon Kasımpaşa'daki çıkışı sonrasında göze giren Muleka'nın bonservisini Beşiktaş, 3 milyon 350 binEuro'ya S.Liege'den almıştı. Muleka'ya ara transferde Al- Ahly 2.5 milyon dolar önermişti. Vasatın altında kalanD.Kongolu oyuncunun sezonsonunda zarar etmeden eldençıkarılması ya da kendisinibulması için kiralık gönderilmesiplanlandı.
GOLE KATKISI 10 MİLYON TL
N'Koudou için 2019-20'da bonservisinin %50'sine 4.5 milyon Euro ödenmiş ve yıllık da 1.6 milyon Euro'ya anlaşılmıştı. Vergiler, maç başı ücreti ve bonuslarla 14 milyon Euro'ya mal olan Kamerunlu futbolcu, 4 sezonda 21 gol- 8 asist yaparken 28 yaşındaki oyuncunun 1 gole katkısının maliyeti 480 bin Euro (10.2 milyon TL) oldu.
MASUAKU'DA İŞLEM TAMAM
Beşiktaş, resmi sitesinden Arthur Masuaku'nun bonservisinin alındığını duyurdu. West HamUnited ile 2 milyonEuro'ya el sıkışıldığıaçıklanırken oyuncuile de 2023-24 sezonundanitibaren 2+1yıllık kontrat yapıldığıbelirtildi. D.Kongolu sol bek bu sezon 25 Süper Lig maçına çıkarken 2 gol attı, 4 defa da asist yaptı.