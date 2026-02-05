Murillo yolda

Beşiktaş transferde geç de olsa açıldı. Sırasıyla Asllani, Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh'u kadrosuna katan siyahbeyazlı kulüp, bir sürprize imza atıp sağ bek için de girişimlere başladı. Marsilya'nın 29 yaşındaki oyuncusu Amir Murillo ile ilgilenen siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay vermesinin ardından harekete geçti. Panamalı futbolcu cephesiyle yapılan görüşmelerde 3.5 yıllık kontrat üzerinden büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Geriye ise Marsilya ile pazarlıkların son aşaması kaldı.

SAHANIN HER YERİNDE

Fransız ekibi 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Beşiktaş, 4 milyon Euro teklif etti. Temasların devam ettiği ve tarafların ortak noktada buluşmasının yakın olduğu belirtildi. Bu sezon 25 maçta 2 gol, 4 asistlik katkıyla savunma dışında takımına hücumda da katkısı olan Murillo, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Tecrübeli isim, sağ bekin yanı sıra kariyerinde 40 kez stoper olarak da görev yaptı. Ayrıca 27 kez sağ kanat, 9 defa da sol bekte ter döktü.



KİMDİR?

11 Şubat, 1996'da Panama City'de doğan Amir Murillo, San Francisco'nun altyapısında yetişti. 18 yaşında A takımla ilk maçına çıktı. New York Red Bulls ve Anderlecht formaları giyen Panamalı sağ bek, 2023'te Marsilya'ya katıldı. Panama Milli Takımı ile 90 maça çıkarken 9 kez ağları sarstı.

FETHETMEYE HAZIRIM!

BEŞİKTAŞ, Olaitan için sosyal medya hesabından video paylaştı. Genç oyuncu, videoda "Beşiktaş için buradayım ve her şeyimi vereceğim. Kazanmaya geldim. Bu arma ve bu renkler için savaşmaya ve fethetmeye hazırım, Burası artık benim evim, ne yapmam gerektiğini biliyorum" diye konuştu.

HOŞ GELDİN OLAİTAN

Beşiktaş dün yaptığı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Olaitan da idmana katıldı. Yeni takım arkadaşları, Olaitan'ı alkışlarla karşıladı.