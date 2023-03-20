Muslera-Sehic pozisyonunun var kayıtları açıklansın

Asbaşkanı Emre Kocadağ, Konya-G. Saray maçında yaşananlar ile ilgili açıklamada bulundu. Kocadağ, "N'Koudou pozisyonunun VAR kayıtlarını yayınlayarak hem oyuncumuzu hem hakemi hedef yaptılar. A.Gücü maçında Josef'e soyunma odasında kırmızı kart gösterdiler. Konya'daki pozisyonun üzerinden iki gün geçti, ses yok. Muslera-Sehic pozisyonunun VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyoruz. Hakem ne demiş, VAR ve AVAR ne yapmış bilmek hakkımız" dedi. Deplasman sayılarına da değinen Kocadağ, "ifadelerini kullandı.