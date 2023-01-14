Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaştı. Kamerunlu forvete 6 ay için 1 milyon Euro, sezon başına da 2.5 milyon Euro ödenecek. Mukavelede ayrıca 5 bin Euro maç başı ücreti ve bonuslar yer alacak
Wout Weghorst'un 3 milyon Euro karşılığında Manchester United'a gidişine onay veren siyah-beyazlılar, vakit kaybetmeden Vincent Aboubakar işini sona getirdi. Kamerunlu futbolcu ile uzun süredir yapılan görüşmeler neticesinde 2.5+1 yıllık sözleşme üzerinden 2.5 milyon Euro ücrete anlaşan Beşiktaş, yarım sezon için de 1 milyon Euro ödeyecek. 30 yaşındaki yıldızınsözleşmesinde ayrıca 5 bin Euromaç başı ücreti, Şampiyonlar Ligive Süper Lig şampiyonluğu bonuslarıyer alacak. Al Nassr ile sözleşmesini kısa süre içerisinde sonlandıracak olan Aboubakar'ın, hafta başına kadar İstanbul'a gelerek kendisini 3. kez Beşiktaşlı yapan imzayı atması bekleniyor. Tecrübeli santrfor daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında siyah-beyazlı formayı giyerken iki sezonda da şampiyonluk yaşadı. Bu sezon Kamerun Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda 3maçta 2 gol, 1 asistle oynayan Aboubakar, Al Nassr ile de 11 karşılaşmada 4 gol kaydederken 1 de asist yaptı.
GOL MAKİNESİ ABOUBAKAR
Vincent Aboubakar, Beşiktaş'taki ilk döneminde (2016-2017) 38 maçta 19 gol, 4 asist; ikinci döneminde ise (2020-2021) 29 maçta 16 gol ve 5 asistle mücadele etti. Skora toplamda 44 kez katkı sağladı. Ancak 2020-2021 sezonunun son bölümünde sakatlığını öne sürerek oynamaması, camiada tepkilere neden oldu.
WEGHORST UCUZA GİTTİ!
BEŞİKTAŞ, Weghorst ile yollarını ayırdığını açıkladı. Hollandalı forvetin kiralık sözleşmesinin erken feshi nedeniyle kulübü Burnley'nin, siyah-beyazlılara 2 milyon 825 bin TL ödeyeceği duyuruldu. Manchester United'a giden Weghorst'un, yeni takımında ne kadar ücret alacağı da ortaya çıktı. Siyah-beyazlıtakımda yarım sezon için 1.4 milyonEuro kazanan deneyimli forvetincebine, İngiliz ekibinde isesezon sonuna kadar 900 bin Eurogirecek. Weghorst, İngiltere'ye gitmek için Beşiktaş'tan alacağı 350 bin Euro'dan da vazgeçti.