Wout Weghorst'un 3 milyon Euro karşılığında Manchester United'a gidişine onay veren siyah-beyazlılar, vakit kaybetmeden Vincent Aboubakar işini sona getirdi. Kamerunlu futbolcu ile uzun süredir yapılan görüşmeler neticesinde 2.5+1 yıllık sözleşme üzerinden 2.5 milyon Euro ücrete anlaşan Beşiktaş, yarım sezon için de 1 milyon Euro ödeyecek.Al Nassr ile sözleşmesini kısa süre içerisinde sonlandıracak olan Aboubakar'ın, hafta başına kadar İstanbul'a gelerek kendisini 3. kez Beşiktaşlı yapan imzayı atması bekleniyor. Tecrübeli santrfor daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında siyah-beyazlı formayı giyerken iki sezonda da şampiyonluk yaşadı. Bu sezon Kamerun Milli Takımı ileAboubakar, Al Nassr ile de 11 karşılaşmada 4 gol kaydederken 1 de asist yaptı.Vincent Aboubakar, Beşiktaş'taki ilk döneminde (2016-2017) 38 maçta 19 gol, 4 asist; ikinci döneminde ise (2020-2021) 29 maçta 16 gol ve 5 asistle mücadele etti. Skora toplamda 44 kez katkı sağladı. Ancak 2020-2021 sezonunun son bölümünde sakatlığını öne sürerek oynamaması, camiada tepkilere neden oldu.Weghorst ile yollarını ayırdığını açıkladı. Hollandalı forvetin kiralık sözleşmesinin erken feshi nedeniyle kulübü Burnley'nin, siyah-beyazlılaraödeyeceği duyuruldu. Manchester United'a giden Weghorst'un, yeni takımında ne kadar ücret alacağı da ortaya çıktı.Weghorst, İngiltere'ye gitmek için Beşiktaş'tan alacağı 350 bin Euro'dan da vazgeçti.